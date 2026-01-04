Рубио рассказал, что будет с Венесуэлой — "Нам не нужна их нефть"

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Опубликовано: 04.01.2026 19:22 , Обновлено: 04.01.2026

Госсекретарь США Марко Рубио дал интервью телеканалу NBC News. В нём он раскрыл планы Вашингтона на будущее Венесуэлы. Впрочем, глава внешнеполитического ведомства США не забыл и про другие страны: Россию и Иран.

Рубио прямо заявил о необходимости предотвратить доступ конкурентов США к ресурсам страны.

«Нам не нужна венесуэльская нефть. У нас достаточно нефти в Соединенных Штатах. Чего мы не допустим, так это того, чтобы нефтяная промышленность Венесуэлы контролировалась противниками Соединенных Штатов… Зачем Китаю нужна их нефть? Зачем России нужна их нефть? Зачем Ирану нужна их нефть?» — сказал госсекретарь США.

Он пообещал, что США не допустят, чтобы в Западном полушарии обосновались конкуренты США. «Мы хотим, чтобы доходы от нефти этой страны приносили пользу народу Венесуэлы», — пояснил Марко Рубио.

По его словам, администрация Трампа считает, что захват Николаса Мадуро «не требовал одобрения Конгресса… потому что это не было вторжением».

Рубио настаивает, что, несмотря на использование вооружённых сил США, сама спецоперация была «действием правоохранительных органов по поимке обвиняемого в торговле наркотиками».

«Это не была длительная военная операция… Это была очень деликатная операция… и для её проведения требовалось, чтобы все необходимые условия были соблюдены в нужное время и в нужном месте. Утечки информации были недопустимы», — сказал он.

По закону США почти любые военные действия за пределами страны должны быть одобрены Конгрессом.

Что будет с Венесуэлой дальше

В интервью NBC Марко Рубио прокомментировал слова Дональда Трампа о том, что США намерены «управлять» Венесуэлой.

Рубио уклонился от прямого ответа на вопрос о том, кто в настоящее время управляет страной: «Суть в следующем… мы ожидаем увидеть изменения в Венесуэле, изменения всех видов, как в долгосрочной, так и в краткосрочной перспективе. Мы хотим, чтобы Венесуэла двигалась в определённом направлении, потому что мы считаем, что это не только хорошо для народа Венесуэлы, но и отвечает нашим национальным интересам».

Госсекретарь считает, что реформы в Венесуэле предполагают уход Ирана и «Хезболлы», если они там были. Он добавил, что нефтяная промышленность также больше не должна использоваться для обогащения “противников Америки” по всему миру.

Передадут ли власть оппозиции?

На вопрос о том, почему США не сотрудничают с лидером оппозиции Венесуэлы Марией Кориной Мачадо, Рубио ответил, что правительство сосредоточено на «решении насущных проблем».

«К сожалению, подавляющее большинство оппозиции больше не присутствует в Венесуэле. У нас есть краткосрочные проблемы, которые необходимо решить немедленно. Мы все хотим видеть светлое будущее для Венесуэлы… но мы говорим о том, что произойдёт в ближайшие две-три недели, два-три месяца», — пояснил он, таким образом не исключив, что затем оппозиция в этой стране каким-то образом получит большую роль в управлении.

При этом Рубио заявил, что США не находятся в состоянии войны с Венесуэлой, а военные действия были только против так называемой наркомафии. Напомним, что формальное обвинение Мадуро строится на его руководстве или участии в поставках наркотиков в США.

Кто теперь правит в Венесуэле?

Хотя Дональд Трамп заявил, что США будут «управлять» Венесуэлой до тех пор, пока не состоится «безопасный, надлежащий и разумный» переходный период. В реальности вице-президент, министр финансов и нефти Родригес стала действующим президентом. Все согласно Конституции Венесуэлы.

«Она, по сути, готова сделать то, что, по нашему мнению, необходимо для того, чтобы снова сделать Венесуэлу великой», — уверял вчера Трамп. Однако в видеообращении Родригес заявила, что Мадуро - «единственный» лидер, и потребовала его освобождения.

Позднее Верховный суд Венесуэлы постановил, что Родригес должна занять пост исполняющей обязанности президента страны. В постановлении говорится, что она займет «должность президента Боливарианской Республики Венесуэла, чтобы гарантировать административную преемственность и всестороннюю защиту страны».

Кто претендует?

58-летняя Мачадо была удостоена Нобелевской премии мира в 2025 году. Она должна была баллотироваться в президенты в 2024 году. Однако власти заблокировало её выдвижение, а в январе прошлого года ей пришлось скрываться после протестов во время инаугурацией Мадуро.

В прошлом месяце политик заявила, что рассчитывает взять власть в свои руки я до чего у нее есть «планы и команда, готовые взять ситуацию под контроль с первого дня» после ухода Мадуро.

Впрочем, Трамп заявил, что Мачадо вряд ли станет следующим лидером, потому что у неё «нет поддержки», хотя она и «хорошая женщина».