Мадуро доставили в тюрьму в Нью-Йорке и устроили фотосессию

🎥 Видео

Опубликовано: 04.01.2026 10:51 , Обновлено: 04.01.2026

Захваченного президента Венесуэлы Николаса Мадуро доставили в сопровождении десятков охранников в элитную бруклинскую тюрьму Нью-Йорка. Весь процесс снимался на видео и фото.

Охранники позировали с беспомощным и закованным в наручники свергнутым президентом. На одном из снимков он, видимо, чтобы подчеркнуть всю абсурдность ситуации, поднял большие пальцы вверх.













На опубликованных фото видно, как Мадуро ведут по коридору Управление по борьбе с наркотиками штата Нью-Йорка (DEA NYD) сотрудники службы. На видео слышно, как он желает окружающим его людям доброй ночи и счастливого Нового года.

























Мадуро в США грозит до 4 пожизненных сроков по тем обвинениям, что выдвинули власти этой страны. Среди них:

поставки наркотиков в США;

а также владение оружием.

В самих Штатах не все одобрили спецоперацию. Немногочисленные акции протеста прошли в Вашингтоне и Нью-Йорке.

В свою очередь, бывший вице-президент США Камала Харрис осудила похищение Мадуро, но не потому что ей жалко президента Венесуэлы, а из прагматичных соображений.

«Речь идёт не о наркотиках и не о демократии. Речь идёт о нефти и о желании Дональда Трампа сыграть роль регионального «сильного человека». Если бы его действительно волновало хоть что-то из этого, он не помиловал бы осуждённого наркоторговца и не отстранял бы легитимную венесуэльскую оппозицию, одновременно ведя сделки с приближёнными Мадуро», — написала политик в Х.

По ее словам, арест Мадуро «не делает Америку ни безопаснее, ни сильнее, ни доступнее по цене (видимо, речь о цене на бензин — Ред.)».