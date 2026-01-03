Трамп взял на себя управление Венесуэлой — «Мы сделаем народ Венесуэлы богатым»

Опубликовано: 03.01.2026 19:58 , Обновлено: 03.01.2026

Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции по итогам спецоперации в Венесуэле рассказал, какое название ей дали и что дальше будет с южноамериканской страной.

Глава Белого дома объявил, что операция войск США носила название «Полуночный молот». По его словам, это была одна из самых поражающих и эффективных демонстраций американской военной мощи.

Что касается будущего Венесуэлы, то Трамп объявил, что США берут на себя управление Венесуэлой «на переходный период».

«Мы останемся в Венесуэле столько, сколько понадобится для надлежащего перехода власти», — сказал президент США.

При этом он пообещал помогать новой власти, которая будет сформирована через время. «Мы будем помогать новой власти руководить Венесуэлой… Мы собираемся заставить наши крупнейшие нефтяные компании, самые крупные в мире, потратить миллиарды долларов на ремонт сильно поврежденной инфраструктуры[Венесуэлы — ред.], нефтяной инфраструктуры, и начать приносить прибыль стране», — объявил Трамп.

«Мы сделаем народ Венесуэлы богатым, независимым и безопасным», — пообещал глава Белого дома.

Тем не менее, по словам Трампа, США готовы начать вторую волну ударов по Венесуэле — «намного более масштабную», если возникнет необходимость. По мнению президента США сейчас ее нет.

То, что произошло с Мадуро, может произойти с кем угодно, предупредил Трамп.