Армия Польши начала две спецоперации на границе с Беларусью

Опубликовано: 01.08.2024 09:20 , Обновлено: 01.08.2024

В Минобороны Польши сообщили, что с 1 августа Вооруженные силы Польши начали реализацию двух новых специальных операций на границ е с Беларусью. Одна называется "Безопасное Подляшье", а вторая - "Восточное сияние".

Польские военные назвали их ответом на “растущие угрозы, связанные с миграционным давлением и войной в Украине”, где российские ракеты уже несколько раз залетали в воздушное пространство Польши.

“Безопасное Подляшье”

31 июля на полигоне “Зелёна” польские военные провели торжественную церемонию, посвященную началу операции Войска Польского на границе под названием «Безопасное Подляшье». Она нацелена на помощь Пограничной службе Польши в обеспечении неприкосновенности восточной границы Польши.

В Минобороны западной соседки Беларуси сообщили, что в ней примут участие до 17 тысяч солдат Войска Польского. Их ядром станут солдаты 18-й механизированной дивизии, которые в течение полугода будут играть основную роль на границе. Командующим операцией был назначен генерал-майор Аркадиуш Шкутник, командир 18-й дивизии.

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Также в рамках этой спецоперации в Польше решили создать новую механизированную бригаду, которая войдет в состав сформированной 1-й пехотной дивизии Легиона и будет дислоцироваться в Каракулях под Белостоком, сообщил в среду глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

“Мы разместим ее (бригаду) здесь, в Белостоке, чтобы охрана границы была постоянной, чтобы здесь собиралась самая современная техника, танки, БТР, БМП, гаубицы, пусковые установки. Чтобы жители Подляшья и восточной Польши сегодня чувствовали себя в безопасности постоянно”, - сказал польский министр.

“Восточное сияние”

Параллельно с операцией “Безопасное Подляшье” 1 августа 2024 года стартовала операция “Восточное сияние”. Целью ее стало усиление системы ПВО Польши в ответ на “агрессию России против Украины, которая увеличила риск нарушения воздушного пространства Польши”, сообщили в Минобороны Польши.

Несмотря на заявления об угрозе со стороны России через украинское воздушное пространство, спецоперация будет развернута на территории восточной и северо-восточной Польши, т.е. включая границу с Беларусью. В ее ходе будет обеспечен постоянный мониторинг воздушного пространства и реагирование на выявленные нарушения.

Ранее Telegraf.news писал, что заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна назвал три условия нормализации отношений с белорусскими властями, не выполнив которые Варшава может полностью закрыть свою границу с Беларусью для грузовых перевозок.

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В свою очередь, министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков обвинил власти Польши в том, что они своими действиями “подставляют Европейский союз”. Он упрекнул Варшаву в том, что та пытается сегодня “разыграть козырь границы и товарооборота”, но выразил уверенность в том, что соседнее государство “никогда не будет действовать в ущерб своим интересам”.

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