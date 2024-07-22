"Нам это не выгодно, но..." - В МИД Польши назвали условия закрытия границы с Беларусью для грузов

Опубликовано: 22.07.2024 14:34 , Обновлено: 22.07.2024

Заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна назвал три условия нормализации отношений с белорусскими властями, не выполнив которые Варшава может полностью закрыть свою границу с Беларусью для грузовых перевозок.

Выступая в эфире радиостанции Radio Zet замминистра пояснил, что для в настоящее время Варшава требует от Минска выполнения следующих условий:

прекращение “гибридных атак” на границе,

выдача Польше мигранта, от рук которого на границе погиб польский солдат,

освобождение граждан Польши, отбывающих наказание в белорусских тюрьмах.

“Возможно, если эти условия не будут выполнены, мы сможем остановить перевозки грузов через Беларусь. Нам это тоже не выгодно, но мы начинаем до этого созревать, и в Беларуси замечают, что мы к этому относимся серьезно”, - пояснил Шейна.

Ранее Telegraf.news рассказал на прошлой неделе министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков обвинил власти Польши в том, что они своими действиями “подставляют Европейский союз”. Он упрекнул Варшаву в том, что та пытается сегодня “разыграть козырь границы и товарооборота”, но выразил уверенность в том, что соседнее государство “никогда не будет действовать в ущерб своим интересам”.

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За день до этого Министерство иностранных дел Польши ответило на предложение белорусских коллег начать переговоры о ситуации на границе. Пресс-секретарь польского ведомства Павел Вронский заявил, что Варшава ждёт от Минска «первого реального шага» на пути к разрешению сложившегося кризиса.

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