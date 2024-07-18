"Шантаж не получился от слова совсем"- Глава МИД Беларуси обвинил Польшу в том, что она "подставляет ЕС"

Опубликовано: 18.07.2024 14:53 , Обновлено: 25.09.2025

Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков обвинил власти Польши в том, что они своими действиями "подставляют Европейский союз". Он упрекнул Варшаву в том, что та пытается сегодня "разыграть козырь границы и товарооборота", но выразил уверенность в том, что соседнее государство "никогда не будет действовать в ущерб своим интересам".

Говоря о возможном ограничении движения грузового транспорта через белорусско-польскую границу, которым не раз угрожала польская сторона, Рыженков выразил уверенность в том, что Варшава не пойдёт на этот шаг, поскольку это “не отвечает интересам многих польских кругов”.

“Хочу сказать, что шантаж по поводу транзита китайских товаров у них не получился от слова совсем, как бы они там ни хорошо рылись”, — заявил министр в эфире гостелеканала ОНТ.

Он также сообщил, что в ходе своей недавней поездки в Пекин он “передал ряд документов” и “очень подробно объяснил природу вещей на границе” своим китайским коллегам, после чего, по его словам, “интерес пропал в принципе, к каким-то либо интригам по этой части”.

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Требования Польши, которая та озвучила белорусской стороне для решения пограничного кризиса, Рыженков назвал “чисто политическими” и “необоснованными”.

“Если даже им они и нужны, то надо разговаривать, а не языком ультиматумов чего то добиваться. На это мы никогда не пойдем. Я думаю, что поляки, зная меня, тоже понимают, что я буду последним, кто будет это советовать сделать в их отношении”, — заявил глава белорусского МИД.

По словам Рыженкова, Польша сейчас занимается “мелким шантажом” за счёт Евросоюза, вместо того, чтобы выполнять те задачи, которые “ЕС вроде как подделегировал Польше по охране этой границы, недопущению миграции, сотрудничества с Беларусью по пограничным таможенным вопросам”.

“В общем, подставляют Европейский союз тем, что не хотят этим заниматься, пытаясь выгадать от Беларуси какие-то двусторонние вещи”, - пояснил министр и выразил уверенность в том, что “как только они увидят, что это не срабатывает”, то “будут вынуждены заниматься все-таки сотрудничеством” с Беларусью.

Ранее Telegraf.news рассказал, что 17 июля Министерство иностранных дел Польши ответило на предложение белорусских коллег начать переговоры о ситуации на границе. Пресс-секретарь польского ведомства Павел Вронский заявил, что Варшава ждёт от Минска “первого реального шага” на пути к разрешению сложившегося кризиса.

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