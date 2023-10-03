Армения ратифицировала Римский статут, по которому обязана арестовать Путина

Опубликовано: 03.10.2023 12:43 , Обновлено: 28.01.2025

Парламент Армении во вторник, 3 октября, ратифицировал Римский статут Международного уголовного суда (МУС), который обязывает страну арестовать российского президента Владимира Путина и передать суду в Гаагу (Нидерланды), если он ступит на их территорию.

За ратификацию Римского статута в парламенте проголосовали 60 депутатов, против высказались 22 депутата, сообщило агентство Sputnik.

Не поддержали присоединение к Римскому статуту депутаты от оппозиционных фракций “Айастан” и “Честь имею”. Обсуждение вопроса в парламенте они бойкотировали, но на голосование явились, чтобы выразить свой протест.

Так, глава фракции “Честь имею” Айк Мамиджанян заявил, что этот шаг “противоречит Конституции Армении” и не несёт стране “никакой пользы”.

В свою очередь депутат от правящей партии “Гражданский договор” Эдуард Агаджанян, комментируя результаты голосования в парламенте, заявил, что ратификация Римского статута “никак не связана с Россией”. По его словам, “Ереван знает о позиции Москвы”, но при этом намерен руководствоваться “исключительно собственными интересами”.

Напомним, ранее источник в МИД России сообщил о том, что Москва предупредила Ереван о “крайне негативных последствиях” присоединения к Римскому статуту МУС. Это решение Армении в российском МИД называли “абсолютно неприемлемым”. Реакции на ратификацию со стороны официальной Москвы пока не было.

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Отметим, что документ, принятый парламентов, ещё предстоит подписать президенту Армении Ваагну Хачатряну. Официально документ вступит в силу лишь через 60 дней после завершения всех внутригосударственных процедур.

Как ранее сообщал Телеграф, Международный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина, возложив на него ответственность за военные преступления, совершенные в Украине с 24 февраля 2022.

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Решение Международного уголовного суда выдать ордер на арест Владимира Путина обязывает государства-члены Римского статута арестовать российского президента и передать его в Гаагу, Нидерланды, для суда, если он ступит на их территорию. Однако, источники в МУС считают, что вероятность ареста президента России Владимира Путина пока остаётся низкой.

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