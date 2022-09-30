В Украине объявили о независимости московского Кремля

Опубликовано: 30.09.2022 09:57 , Обновлено: 30.09.2022

Гендиректор компании "Укрпошта" Игорь Смелянский подписал приказ о создании на территории Кремля в Москве почтового отделения, а заодно объявил о независимости его территории.

Свое решение он обосновал так: “Раз уж сегодня день прикольных приказов”.

“Укрпошта” в Кремле намерена оказывать почтовые и психологические услуги. Полный список пунктов приказа выглядит так:

независимость Путина от здравого рассудка,

признает территорию Кремля собственностью Укрпочты,

открывает на территории Кремля отделение по оказанию “почтовых и психологических услуг”.



Ранее Телеграф сообщил, что президент России подписал указы о признании “независимыми” занятых Россией территорий Украины в Запорожской и Херсонской областей (ЗапорОбл и ХерОбл). Но есть несколько нюансов.

Путин признал независимость двух поселков Николаевской области

А министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил в интервью France 24, что наша страна не планирует участвовать в войне в Украине. А на вопрос о признании легитимности “референдумов”, проводимых на занятых российскими войсками украинских территориях был не так конкретен.

Макей ответил, признает ли Беларусь российские «референдумы» на территории Украины — «Никто не может точно сказать»