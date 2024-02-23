Американцы предрекли Украине «катастрофическую» нехватку боеприпасов. Что решили в Европе?

Опубликовано: 23.02.2024 10:04 , Обновлено: 04.07.2024

К весне Украина может столкнуться с потенциально «катастрофической» нехваткой боеприпасов и средств ПВО. Об этом телеканалу ABC анонимно рассказали некоторые американские чиновники. Они назвали конец марта особенно решающим временем для украинских войск, если Конгресс США не одобрит проект с финансированием для Украины. В свою очередь, в Германии и Великобритании приняли решения об очередном пакете военной помощи Украине.

«Переломный момент начинается сейчас, и он будет постепенно ухудшаться в течение весны и до лета. Итак, этот период, в который мы входим, является критическим. Украинцы не смогут защитить свои объекты в будущем, если им не хватит ракет-перехватчиков», – сказал представитель американского оборонного ведомства. И добавил: если Россия получит контроль над небом, это полностью изменит характер этой борьбы.

Чиновники подчеркнули, что Украине срочно нужны как малые, так и большие боеприпасы, в том числе ракеты с GPS-наведением для систем HIMARS.

Еще на одно важное обстоятельство указали американские чиновники. Украина нуждается в деньгах на строительство инфраструктуры для поддержки истребителей F-16, которые ожидает. Речь – о взлетно-посадочных полосах и подвесах для хранения самолетов. Кроме того, без утверждения дополнительной помощи американцы не смогут продолжать тренировать украинских пилотов.

Новость Телеграф

Дальнобойное оружие вместо «Taurus» от Германии

Бундестаг вновь отклонил поставку Украине ракет «Taurus», однако одобрил передачу дальнобойного оружия.

В середине января парламент Германии отклонил резолюцию оппозиционной фракции ХДС/ХСС с призывом к правительству поставить Украине немецкие дальнобойные крылатые ракеты «Taurus». 22 февраля такое же голосование повторилось вновь и с тем же результатом. «За» – 180 законодателей, против – 480.

Одновременно правящие партии одобрили собственное предложение, в которое включена дальнейшая военная помощь Украине, в том числе и дальнобойное оружие, но без «Taurus».

«Прежде всего, Украина должна и в будущем получать возможность наносить удары по военным объектам далеко за линией фронта, таким, как склады боеприпасов, пути снабжения и командные пункты», – сказано в документе. На вопрос оппозиции, означает ли это возможность поставки Taurus, министр обороны Борис Писториус ничего не ответил.

[inf]«Taurus» – это крылатые ракеты дальнего действия, разработанные для поражения хорошо защищенных целей на больших расстояниях. Обладают значительной дальностью полета (до 500 км) и способны поражать различные типы целей, включая железнодорожные мосты, командные пункты, ангары, укрепленные объекты и другие. Ракеты «Taurus» обладают высокой точностью и мощным боеприпасом.[/inf]

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200 ракет «Brimstone» от Великобритании

Министр обороны Великобритании Грант Шеппс во время заседания палаты общин Соединенного Королевства объявил о новом пакете из 200 ракет «Brimstone» для Украины.

«Эти ракеты уже имели значительное влияние на поле боя, в одном случае заставив российские войска оставить и отступить после попытки переправиться через реку», – заявил Шеппс.

[inf]«Brimstone» – ракета класса земля-земля или воздух-земля. Она предназначена для поражения бронированных целей, включая танки, бронеавтомобили и другую технику. Ракета «Brimstone» обладает высокой точностью и способна поражать цели на больших расстояниях.[/inf]

Ранее Телеграф писал, что в британском аналитическом центре RUSI оценили возможности российской армии и экономики, которые бы могли обеспечить победу России над Украиной. Там посчитали, что силы ВС РФ, вероятно, достигнут своего пика до конца 2024 года, но в течение 2025 года пойдут на спад.

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