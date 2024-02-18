В Великобритании подсчитали, сколько у России есть времени, чтобы добиться капитуляции Украины

📊 Анализ

Опубликовано: 18.02.2024 20:13 , Обновлено: 18.02.2024

В британском аналитическом центре RUSI оценили возможности российской армии и экономики, которые бы могли обеспечить победу России над Украиной. Там считают, что силы ВС РФ, вероятно, достигнут своего пика до конца 2024 года, но в течение 2025 года пойдут на спад.

Об этом говорится в аналитической [link href=“https://www.rusi.org/explore-our-research/publications/commentary/russian-military-objectives-and-capacity-ukraine-through-2024” rel=“noopener” target=“_blank”] записке [/link] Джека Вотлинга и Ника Рейнольдса, сотрудников Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI).

[inf]RUSI - Объединённый королевский институт по исследованию вопросов безопасности и обороны — британский аналитический центр по оборонным вопросам.[/inf]

Британские аналитики поделились предположением, что у Москвы есть четкий план того, как она намерена действовать. Там рассказали, что РФ продолжает придерживаться стратегической цели подчинить себе Украину. И этот процесс состоит из трех этапов:

давление по всей длине Украинского фронта с целью истощения боеприпасов и кадровых резервов ВСУ.

перед спецслужбами РФ стоит задача сломать решимость международных партнеров Украины продолжать оказывать военную помощь.

если военная помощь союзников будет существенно ограничена и украинские запасы боеприпасов истощатся, Россия намерена начать дальнейшие наступательные операции, чтобы добиться других, пусть и медленных, успехов на поле боя.

“Затем эти успехи предполагается использовать как рычаг давления на Киев, чтобы заставить его капитулировать на российских условиях до 2026 года», – Сообщили в RUSI.

“Теперь она (Москва - Ред.) считает, что побеждает. Условия капитуляции, предлагаемые в настоящее время российскими посредниками, включают в себя передачу Украиной территории, уже находящейся под контролем России, вместе с Харьковом и, в некоторых вариантах, Одессой; согласие не вступать в НАТО; и назначение главы государства, одобренного Россией. Единственная существенная уступка, которую предлагает Россия, заключается в том, что то, что осталось от Украины, может присоединиться к ЕС”, - говорится в отчёте.

По оценкам британского королевского аналитического центра, на начало 2024 года российская оперативная группировка войск на оккупированных территориях Украины насчитывает 470 тыс. военнослужащих. И хотя армия РФ продолжает нести значительные потери, но, тем не менее, растет в численности. Хотя стремление военных РФ увеличить численность своих сил до 1,5 млн человек пока не было реализовано.

Что с боеприпасами и техникой?

В RUSI считают, что в настоящее время российская армия использует не всю свою технику из-за нехватки боеприпасов, особенно для таких ключевых систем, как 220-мм реактивные системы залпового огня (РСЗО) и 152-мм артиллерия.

Что касается боевой авиации, то ВКС РФ испытывают дефицит пилотов с достаточным опытом, поскольку потери за время войны составили 159 наиболее опытных летчиков, что является серьезной потерей.

По оценке британских экспертов, российские заводы поставляют в год около 1,5 тыс. танков, а также около 3 тыс. боевых бронированных машин различных типов. Несмотря на такие достижения, РФ сталкивается со значительными ограничениями из-за ненадежности техники. Например, из всех поставленных танков и других боевых бронированных машин около 80% не новые, а восстановленные и модернизированные со складов длительного хранения.

В RUSI напомнили, что еще одним уязвимым местом российского высокотехнологичного оружия, такого как ракеты, является сильная зависимость от западного комплектования. Хотя производство таких боеприпасов выросло.

“Например, в начале 2023 года российское производство баллистических ракет “Искандер” 9М723 составляло шесть единиц в месяц, а имеющиеся запасы ракет составляли 50 боеприпасов. К началу 2024 года Россия не только использовала значительное количество этих ракет ежемесячно, начиная с лета 2023 года, но и увеличила свои запасы почти до 200 баллистических ракет “Искандер” 9М723 и крылатых ракет 9М727”, - сообщили авторы исследования.

В итоге в RUSI заявили, что российская теория победы правдоподобна при условии, что партнеры Украины не смогут должным образом обеспечить ВСУ ресурсами. Однако если союзники продолжат поставлять Киеву достаточное количество боеприпасов и помогут подготовить новобранцев, чтобы противостоять российскому наступлению в 2024 году, то Россия вряд ли достигнет значительных успехов и в 2025 году.

Британские аналитики уверены, что если у России не получится добиться успехов на протяжении 2024-25 годов, то в 2026 году Москва столкнется с проблемами в восполнении боевой техники и потерь в живой силе.

В RUSI также уверены, что в России нет возможности для повышения качества военных, чтобы те могли проводить более эффективные наступательные операции, а значит Москве будет трудно заставить Киев капитулировать до 2026 года.

Британские эксперты подсчитали, что уже после 2026 года, если Москва не достигнет успеха, боевая мощь РФ начнет резко снижаться, а том числе и потому, что российская промышленность не будет справляться с восполнением потерь боевой техники.