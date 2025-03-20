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Опубликовано: 20.03.2025 15:43 , Обновлено: 20.03.2025

Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин неоднократно заявляли об окружении украинских войск в Курской области. Три американских и европейских источника агентства Reuters, знакомых с оценками американской разведки, сведения об окружении отвергли.

По данным агентства, американские разведслужбы, включая ЦРУ, поделились этой оценкой с Белым домом на прошлой неделе. Тем не менее Трамп продолжил утверждать, что украинские войска окружены на западе Курской области России.

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Американская и европейская разведки подтвердили, что украинские войска испытывают сильное давление со стороны российских сил, но не находятся в полном окружении.

Совет национальной безопасности США не ответил прямо на вопросы Reuters об оценках разведки, но сослался на совместное заявление госсекретаря Марко Рубио и советника по национальной безопасности Майка Уолтца, где упоминался звонок Трампа Зеленскому и их договорённость продолжать обмен разведданными «по Курску». Белый дом, ЦРУ и Офис директора национальной разведки отказались от комментариев.

Президент Украины Владимир Зеленский, признавая сложное положение украинских военных, неоднократно опровергал заявления об окружении украинских войск. Генштаб ВСУ заявлял о том, что украинская армия «заняла более выгодные рубежи обороны и продолжает выполнять задачи».

Пресс-секретарь Владимир Путина Дмитрий Песков 19 марта заявил, что российская армия «завершает разгром» ВСУ в Курской области.

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В свою очередь, американский Институт изучения войны (ISW) 14 марта заявлял, что «не обнаружил никаких геолоцированных доказательств того, что российские силы окружили значительное число украинских сил в Курской области или где-либо ещё вдоль линии фронта».

Напомним, с августа 2024 года, когда украинские войска прорвались через западную границу России в Курской области, ВСУ потеряли почти всю ранее занятую территорию, включая райцентр Суджа. По данным из открытых источников, если раньше Украина контролировала около 1295 квадратных километров, то сейчас — от 51 до 78.

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