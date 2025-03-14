Путин гарантировал жизнь «окружённым» в Курской области украинским военным при одном условии

Опубликовано: 14.03.2025 20:53 , Обновлено: 14.03.2025

Президент России Владимир Путин отреагировал на обращение президента США Дональда Трампа с просьбой «пощадить» украинских военнослужащих, «окружённых» в Курской области. Российский лидер заявил, что в случае сдачи в плен им будет гарантирована жизнь и достойное обращение. Об этом сообщается на официальных ресурсах Кремля.

«Ознакомились с сегодняшним обращением президента США господина Трампа пощадить жизни военнослужащих украинской армии, части которой заблокированы российскими войсками в зоне вторжения ВСУ в Курскую область», — сказал Путин во вступительном слове на заседании с постоянными членами Совета безопасности России.

При этом он заявил, что украинские военные, по версии российской стороны, совершили «многочисленные преступления против гражданского населения» в зоне вторжения, которые Генпрокуратура РФ квалифицирует как терроризм.

«Вместе с тем мы с пониманием относимся к призыву президента Трампа руководствоваться в отношении этих военнослужащих соображениями гуманитарного характера. В этой связи подчеркну, что в случае сложения оружия и сдачи в плен им будет гарантирована жизнь и достойное обращение», — заявил президент России.

Путин подчеркнул, что для выполнения призыва Трампа необходим приказ военно-политического руководства Украины своим подразделениям сложить оружие и сдаться.

[info_b]Отметим, что право на жизнь и достойное обращение военнопленным гарантировала Женевская конвенция об обращении с военнопленными (1929). В ней ничего не сказано о том, что об этих правах должен кто-либо просить. Справедливости ради, отметим, что ни Россия, ни Украина не являются подписантами этой конвенции. Не подписал её в своё время и СССР. [/info_b]

Генштаб ВСУ, в свою очередь, категорически опроверг какое-либо окружение своих военнослужащих. Там лишь подтвердили, что украинские войска «отошли на более выгодные рубежи обороны».

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали о просьбе президента США Дональда Трампа «пощадить жизни» военнослужащих ВСУ в Курской области.

Трамп попросил Путина «пощадить окружённых украинских военных». Что говорят в Киеве?