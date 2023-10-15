Алиев поднял флаг Азербайджана в Степанакерте и поблагодарил шахидов за его завоевание

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Опубликовано: 15.10.2023 18:37 , Обновлено: 15.10.2023

Президент Ильхам Алиев в воскресенье, 15 октября, прибыл в город Ханкенди (бывший Степанакерт) в Нагорном Карабахе, где поднял государственный флаг Азербайджана.

Таким образом, он утвердил в ранее мятежном регионе власть своей страны. В своей речи Ильхам Алиев заявил, что заслуга такого успеха во многом у молодого поколения азербайджанцев.

“Главной причиной того, что мы сегодня находимся здесь (в Ханкенди - ред.) - азербайджанский народ, сыны Азербайджана. Мы вырастили такое молодое поколение, которое было готово идти и шло на смерть за Родину, за землю. Да упокоит Аллах души всех наших шахидов. Мы склоняем головы перед их памятью. Мы, азербайджанский народ, в вечном долгу перед ними”, - заявил Ильхам Алиев.

[info_b] Шахид - в исламе это понятие применяется как в отношении свидетеля на суде, свидетеля на свадьбе и других официальных мероприятиях, так и в отношении верующих, принявших мученическую смерть на войне против врагов, сражаясь во имя Аллаха, за родину, честь, семью. Употребляется в смысле «мученик за веру».[/info_b]

“20 лет назад, начиная выполнять свои должностные обязанности как Президент, я поставил перед собой задачу номер один, чтобы на всех территориях, на всех землях, во всех городах и селах, которые в то время находились под оккупацией, был поднят азербайджанский флаг. Каждый день, каждый час мы шли к этой священной цели. Мы каждый день приближали этот священный миг, и я неоднократно говорил, что каждый из нас на своем месте своей работой должен приближать этот день”, - признался Алиев.

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