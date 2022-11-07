В НАТО уже решили, когда Зеленский должен начать переговоры с Россией - La Repubblica

🕵️ Неофициально

Опубликовано: 07.11.2022 16:49 , Обновлено: 04.07.2024

Власти США и стран НАТО, похоже, пришли к компромиссу в вопросе, когда Украина могла бы начать переговоры с Россией о мирном урегулировании. Об этом сообщило итальянское издание La Repubblica.

Руководители стран НАТО считают, что после взятия Херсона наступил бы подходящий момент для начала переговоров. Все дело в том, что тогда Киев будет диктовать условия терпящей поражение России с позиции силы.

По [link href=“https://www.repubblica.it/esteri/2022/11/07/news/kherson_negoziati_pace_ucraina_russia-373290370/?ref=RHLF-BG-I373323338-P4-S1-T1” rel=“noopener” target=“_blank”] данным [/link] издания, такие идеи отображены в аналитических записках, которые курсируют в коридорах НАТО и штаб-квартире ЕС в Брюсселе. Страны Запада уверены, что поражение России в Херсонской области будет очень важным, фактически, переломным моментом во всей войне с военной и политической точек зрения.

В Кремле определились, как объяснить россиянам отступление из Херсона. Когда?

Ранее Телеграф сообщил, что американское издание The Wall Street Journal (WSJ) сообщило 7 ноября, что Белый дом уже начал тайные консультации с Кремлем по Украине. Их ведёт советник Байдена по нацбезопасности Салливан все последние месяцы.

Советник президента США уже ведет тайные переговоры с Россией по Украине — WSJ. О чем?

Тем временем, Белый дом неофициально и в частном порядке попросил президента Украины Владимира Зеленского показать готовность вести переговоры с Кремлем ещё до смерти или ухода Владимира Путина.

США попросили Зеленского начать переговоры с Россией до ухода Путина