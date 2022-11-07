Советник президента США уже ведет тайные переговоры с Россией по Украине - WSJ. О чем?

🕵️ Неофициально

Опубликовано: 07.11.2022 10:48 , Обновлено: 07.11.2022

Американское издание The Wall Street Journal (WSJ) сообщило 7 ноября, что Белый дом уже начал тайные консультации с Кремлем по Украине. Их ведёт советник Байдена по нацбезопасности Салливан все последние месяцы.

С российской стороны, по данным WSJ, а переговорах участвуют помощник Путина Ушаков и секретарь Совбеза России Патрушев. Однако цель таких консультаций - не заключение мира, а снижение возможности ещё большей эскалации и применения РФ ядерного оружия.

В WSJ выказали уверенность, что такие шаги Салливана не нашли поддержки у других высокопоставленных чиновников Белого дома. Так как там уверены, что переговоров ни к чему не приведут. По данным The Wall Street Journal, именно Салливан ранее призвал Владимира Зеленского подать сигнал о возможности переговоров с Россией до ухода Владимира Путина.

Напомним, что Салливан недавно посетил Киев и на переговорах с Владимиром Зеленским заявил о полной поддержке Украины со стороны США.

Ранее Телеграф сообщил, что Белый дом неофициально и в частном порядке попросил президента Украины Владимира Зеленского показать готовность вести переговоры с Кремлем ещё до смерти или ухода Владимира Путина.

США попросили Зеленского начать переговоры с Россией до ухода Путина