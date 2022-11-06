США попросили Зеленского начать переговоры с Россией до ухода Путина

🕵️ Неофициально

Опубликовано: 06.11.2022 10:45 , Обновлено: 04.07.2024

Белый дом неофициально и в частном порядке попросил президента Украины Владимира Зеленского показать готовность вести переговоры с Кремлем ещё до смерти или ухода Владимира Путина.

Об этом [link href=“https://www.washingtonpost.com/national-security/2022/11/05/ukraine-russia-peace-negotiations/” rel=“noopener” target=“_blank”] сообщило [/link] издание The Washington Post. В США не требуют начать сами контакты, но “показать открытость к переговорам с Россией”. Таким образом в США хотят снизить усталость от войны в Украине в странах Запада, избиратели опасаются долгой войны.

“Усталость от Украины - это реальная проблема для некоторых наших партнеров”, - цитирует WP анонимного американского чиновника. В Вашингтоне беспокоятся, что изданный Владимиром Зеленским указ о запрете переговоров с Владимиром Путиным вызвал обеспокоенность в некоторых странах Латинской Америки, Африки и Европы.

В WP также рассказали, что премьер Индии предлагал Владимиру Зеленскому недавно посредничество в переговорах с Россией. Однако президент Украины отказал.

В то же время, Вашингтон не намерен прекращать поддержку Киева и намерен делать это столько сколько нужно. Источники The Washington Post считают, что окно возможностей для переговоров может открыться зимой. Там не исключают, что Владимир Зеленский может даже пойти на некоторые уступки.

В Белом доме и Киеве пока не комментировали эту информацию.

Однако три дня назад стало известно, что Киев не отказывается от переговоров с Россией.

«Только покидая территорию, они (Россия) могут сказать: давайте найдем если не компромисс, то решение того, как будет выглядеть наше сосуществование на ближайшие сто лет. Или я не знаю иначе», — заявил Владимир Зеленский в интервью Ceska televize на каких условиях готов начать переговоры с Кремлем.

Ранее Телеграф сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, в котором Киев официально отказался от переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Зеленский официально запретил переговоры с Путиным