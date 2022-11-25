6 стран из 9 отказались обслуживать российские карты «Мир» — Bloomberg

Опубликовано: 25.11.2022 13:15 , Обновлено: 25.11.2022

Российская платежная система «Мир» «потерпела крах», потому что шесть из девяти стран отказались от обслуживания ее карточек. Об этом заявили аналитики агентства Bloomberg.

Эксперты считают провалом попытки России создать собственную альтернативу Visa и Mastercard.

По данным агентства, 6 из 9 стран, согласившихся использовать систему «Мир», отказались от нее после угрозы США ввести санкции против любого, кто помогает или поддерживает ее использование. Среди них даже оказались даже некоторые из ее ближайших союзников.

Так, полностью или частично карты «Мир» отказались обслуживать в Узбекистане, Таджикистане, Кыргызстане, Казахстане, Турции и Вьетнаме.

Как пишет Bloomberg, в Банке России удивились отказом от платежной системы стран, которые они называли «дружественными», и сейчас ищут другую альтернативу.

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Российские карточки нормально продолжают работать лишь в Беларуси, Армении и непризнанных Абхазии и Южной Осетии.

Ранее Телеграф сообщил, что центральные банки РФ и Турции обсуждают возможность заменить российскую платежную систему «Мир» турецкой Troy, чтобы у туристов не было проблем с оплатой. Об этом сообщила издания Aydinlik и Turizmgazetesi со ссылкой на источники.

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Напомним, что отказ от платежной системы «МИР» является для банков лучшим способом избежать санкций США. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге 20 сентября.

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