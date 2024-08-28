В Париже стартует Паралимпиада. Кто поехал от Беларуси?

Опубликовано: 28.08.2024 08:13 , Обновлено: 28.08.2024

Вечером в среду, 28 августа , в Париже запланирована торжественная церемония открытия XVII летних Паралимпийских игр. Они продлятся до 8 сентября. Посмотрели, кто из белорусских паралимпийцев смог получить допуск к соревнованиям в этом году и выступить на главных для любого спортсмена играх, пусть и в нейтральном статусе.

Власти Парижа решили провести торжественную церемонию открытия Паралимпиады, как и в случае с Олимпиадой, за пределами олимпийского стадиона. Как ожидается, спортсмены (всего в Играх участвует 4400 паралимпийцев из 184 делегаций) пройдут парадом по легендарным Елисейским полям до площади Согласия, где их будут встречать, по приблизительным оценкам, аудитория в 65 тыс. человек.

Сама церемония открытия стартует в 20:00 по местному времени, а поскольку в Беларуси прямые трансляции олимпийских соревнований не ведутся в этом году, следить за самыми яркими моментами Игр остаётся лишь в соцсетях и официальном Youtube-канале организаторов соревнований.

Что касается непосредственно соревнований, то они в рамках Паралимпиады стартуют уже в четверг, 29 августа.

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Как рассказали в Национальном олимпийском комитете Беларуси, от нашей страны на соревнования в этом году поехали восемь атлетов. Таким образом, это самая немногочисленная делегация на летней Паралимпиаде за всю историю суверенной Беларуси (предыдущий своеобразный антирекорд был в 1996 году, когда на Игры в Атланте смогли отправиться всего 15 белорусских паралимпийцев).

Вот кто будет представлять Беларусь в этом году на Паралимпиаде в Париже:

плавание: Игорь Бокий, Дмитрий Солей, Максим Вашкевич, Евгений Коваленок, Егор Щелканов, Анастасия Зудилова,

метание копья - Елизавета Добровльская,

метание клаба – булава - Владислав Гриб.

Как и в случае с Олимпиадой, белорусским паралимпийцам придётся выступать в этот раз в статусе нейтральных атлетов - без национального гимна, без флага, в специальной нейтральной форме.

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Напомним, белорусам, которые смогли поучаствовать в Олимпийских играх в этом году, удалось завоевать всего четыре медали:

золото - Иван Литвинович в прыжках на батуте,

серебро - Виолетта Бордиловская в прыжках на батуте,

серебро - Евгений Золотой в академической гребле,

бронза - Евгений Тихонцов в тяжелой атлетике.

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