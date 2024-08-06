До 540 калорий за 90 минут. Ученые выяснили, как просмотр Олимпийских игр дома поможет похудеть

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Опубликовано: 06.08.2024 14:22 , Обновлено: 06.08.2024

Исследование Университета Лафборо показало, что простой просмотр Олимпийских игр по телевизору может помочь вам сбросить вес. Согласно ученым, за 90 минут просмотра зрители могут сжечь до 540 калорий, что эквивалентно 45-минутной пробежке.

Компания EDF заказала исследование о пользе просмотра спортивных передач по телевизору для здоровья. В сотрудничестве с доктором Дейлом Эслингером, спортивным ученым из Университета Лафборо, команда создала формулу, получившую название “Сила празднования”.

Эта формула позволяет рассчитать ваши энергозатраты во время просмотра спортивных передач по телевизору и учитывает пять ключевых факторов.

К ним относятся:

масса вашего тела;

то, как вы смотрите спорт;

исходное время;

интенсивность празднования;

время празднования.

Исходя из этой формулы, футбольный болельщик весом 80 кг, который смотрит 90-минутный матч сидя, ерзает и бурно реагирует на происходящее, прыгая, нанося удары по воздуху или крича в течение трех четвертей матча, может сжечь до 540 калорий.

По данным EDF, это можно приравнять к 45-минутной пробежке.

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Болельщик тенниса того же веса, наблюдающий за трехчасовым матчем, сидя и разговаривая, умеренно радуясь и часто хлопая, может сжечь до 432 калорий - это равносильно 60-минутному плаванию.

В то же время любитель легкой атлетики того же веса, который смотрит соревнования в течение 60 минут сидя и умеренно реагирует на происходящее, вскакивая на ноги и шагая четверть часа, может сжечь до 162 калорий - это равносильно 30-минутной прогулке.

Наконец, любитель стрельбы из лука того же веса, наблюдая за 60-минутным матчем сидя и физически реагируя на происходящее, хлопая и грызя ногти четверть времени, может сжечь до 106 калорий - что равносильно 15-минутному циклу.

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“Просмотр спортивных состязаний положительно связан с хорошим самочувствием и жизненной энергией”, - подчеркнула доктор Эслингер.

И добавила: “Сочетая то, как мы смотрим спорт, с интенсивностью наших празднований и учитывая такие факторы, как вес тела и общая продолжительность, инновационная формула “Сила празднования” позволяет спортивным болельщикам количественно оценить свои энергозатраты, наслаждаясь захватывающими играми”.

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