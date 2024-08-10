Гомельский штангист Тихонцов завоевал бронзу на Олимпийских играх в Париже

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Опубликовано: 10.08.2024 17:14 , Обновлено: 10.08.2024

В Национальном комитете Беларуси сообщили, что тяжелоатлет Евгений Тихонцов завоевал бронзовую медаль на Олимпийских играх в Париже. Уроженец Гомеля обошёл соперников из Армении и Грузии в весовой категории до 102 килограммов. Всего за медали в этом весе боролись спортсмены из 13 стран.

Своё выступление в Париже Тихонцов начал с неудачного подхода в рывке на 176 килограммов, однако потом смог поднять штангу весом 178 и 183 кило. После первого упражнения белорус располагался на четвёртом месте, уступая два килограмма третьей позиции и три — первой.

Фото: НОК Беларуси

В толчке гомельчанин выполнил успешные попытки на 214 и 219 килограммов, однако не смог взять 228 кило. Тем не менее, общего набранного веса в 402 килограмма хватило, чтобы стать бронзовым призёром Олимпиады в Париже, отметили в НОК Беларуси. Золото досталось представителю Китая Ли Хуаньхуа (406 кило), серебро — Акбару Джураеву из Узбекистана (404 килограммов).

[info_b]Евгению Тихонцову 25 лет. На сегодняшний день он является бронзовым призёром летних Олимпийских игр в Париже, двукратным чемпионом Европы и чемпионом мира, а также обладателем серебра на чемпионате мира среди молодёжи 2017 года.[/info_b]

Фото: НОК Беларуси

“Хочу сказать спасибо большое всем, кто болел за меня. Это наша общая победа. Чтобы добиться сегодняшнего результата и получить медаль, мы с тренерским штабом прошли долгий и тяжёлый путь. Но на этом останавливаться не собираемся, а будем готовиться к следующей Олимпиаде. И надеемся, что сможем взять высшую награду”, — отметил на пресс-конференции Евгений Тихонцов.

[info_b]Напомним, это уже четвёртая медаль белорусов на Олимпиаде во Франции, которые в этом году выступают в статусе нейтральных атлетов. Золото в прыжках на батуте среди мужчин завоевал Иван Литвинович, а серебро среди девушек получила Виолетта Бордиловская. На соревнованиях по академической гребле серебряным призёром Олимпиады стал Евгений Золотой.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что для большинства спортсменов золотая олимпийская медаль — это мечта всей жизни. Однако для некоторых призёров её наличие может принести не только гордость, но и неплохие денежные бонусы. Кроме того, Национальные олимпийские комитеты разных стран присуждают и другие призы тем, кто привёз на родину долгожданное золото: от туристической путёвки до бриллиантов и квартир.

Картины, бриллианты и путёвки. Что ещё, кроме денег, получают спортсмены на Олимпиаде?