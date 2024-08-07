Сколько стоит медаль Олимпиады-2024? Узнали, из чего на самом деле сделаны награды

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Опубликовано: 07.08.2024 17:13 , Обновлено: 07.08.2024

Золотая олимпийская медаль - награда, ради которых спортсмены тратят годы в изнурительных тренировках. В нынешнем году эти награды, вероятно, достигли рекорда в вопросе своей цены. Сколько стоят награды, за которые борются спортсмены, и как много золота в их составе? на самом деле?

Ценность золотой медали для спортсмена, который провел большую часть своей жизни, чтобы её заполучить, невозможно измерить. Золотая олимпийская медаль - это не только драгоценный металл, но и маркер статусности и профессионализма в спорте.

Тем не менее у олимпийских наград есть стоимость, которая обусловлена в первую очередь количеством драгоценного металла в её составе. Как правило, информация о том, во сколько организаторам обошлось изготовление медалей, нигде не публикуется. Однако их вес и процентное соотношение драгоценных металлов в составе известны, что даёт возможность для экспертов определить стоимость получаемых спортсменами наград.

Сколько стоят и из чего сделаны медали Олимпиады-2024?

Слева направо: серебряная, золотая и бронзовая медали Олимпиады 2024 года в Париже, созданные французским ювелирным домом Chaumet. Фото: Томас Сэмсон / AFP

Золотая медаль

Экономист Диего Каччиапуотиопубликовал целое исследование, в котором подсчитал стоимость каждой медали. В нём эксперт не только назвал цену наград, но и сделал прогноз о том, сколько такие медали будут стоить в будущем.

По его мнению, на момент начала Олимпиады стоимость золотой медали составила $1027.

Это, возможно, самая высокая стоимость любой золотой медали в истории современных игр, в первую очередь из-за рекордно высоких цен на золото.

Эта цена превосходит рекорд в $708, установленный на Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году. Однако следует отметить, что стоимость всех золотых медалей с предыдущих игр также резко возросла из-за скачка цены на золото.

Каччиапуоти также подсчитал, что к Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе стоимость стоимость золотой медали составит $1136 долларов, а к моменту проведения Олимпийских игр в Брисбене в 2032 году цена может возрасти до $1612 долларов.

Стоит отметить, что золотая медаль называется золотой довольно условно.

Олимпийская золотая медаль весит 529 граммов, более 95,4% медали фактически сделано из серебра (505 граммов). Шесть граммов состоит из чистого золота, которое служит покрытием для медали, и 18 граммов состоят из железа.

Если бы золотая медаль была сделана из чистого золота, ее стоимость составляла бы более $41 тысячи. Награды из чистого золота последний раз вручали в 1912 году.

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Серебряная медаль

В отличие от своих золотых аналогов, серебряные медали на самом деле изготавливаются из драгоценного металла, в честь которого названы.

Медаль серебряных призёров весит 525 граммов, из которых 507 граммов сделаны из серебра и 18 граммов из железа. Её стоимость, основанная на спотовой цене серебра и железа, на момент начала соревнований, составляла приблизительно $486.

Согласно подсчётам Каччиапуоти, сейчас её стоимость составляет порядка $535 и цена, вероятно, продолжит расти.

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Бронзовая медаль

Обладатели бронзовых медалей едва ли смогут много заработать, если попытаются продать свой приз.

Стоимость бронзовой медали эксперты оценили всего в $4,6 доллара.

За сколько продают свои медали спортсмены?

Золотая медаль Джесси Оуэнса

Надо признать, что некоторые олимпийцы со временем принимают решение продать свои высокие награды. Их медали уходят с молотка по самой разнообразной цене.

Так, например, своё золото с Олимпиады-1980 продал американский хоккеист Марк Уэллс. Спортсмен расстался со своей наградой, чтобы оплатить лечение. Его медаль купил за $40 тысяч частный коллекционер. Позже медаль была перепродана за более чем за $300 тысяч.

Свои награды продала одна из самых титулованных советских спортсменок Ольга Корбут. Легендарная гимнастка выручила $230 тысяч, продав их с аукциона.

Самой дорогой олимпийской медалью в истории стала награда американского легкоатлета Джесси Оуэнса с Олимпиады 1936 года. Её в 2013 году продали на аукционе за $1,46 миллиона.

Ранее Telegraf.news писал о том, что для большинства спортсменов золотая олимпийская медаль — это мечта всей жизни. Однако для некоторых призёров её наличие может принести не только гордость, но и неплохие денежные бонусы. Кроме того, Национальные олимпийские комитеты разных стран присуждают и другие призы тем, кто привёз на родину долгожданное золото: от туристической путёвки до бриллиантов и квартир.

Картины, бриллианты и путёвки. Что ещё, кроме денег, получают спортсмены на Олимпиаде?