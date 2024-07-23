Белорусские гребцы попытались провезти в ЕС лодки, несмотря на запрет

Опубликовано: 23.07.2024 10:20 , Обновлено: 23.07.2024

Лодки белорусских гребцов-академистов, Евгения Золотого и Татьяны Климович, которых допустили к участию в Олимпийских играх в Париже, не пропустили на границе. Оказалось, что этот спортивный инвентарь находится в перечне запрещённых к ввозу в Европейский союз с территории Беларуси.

Как рассказала старший тренер сборной Беларуси по академической гребле Юлия Бичик, сами спортсмены уже отправились в Париж, где с субботы, 27 июля, начнутся квалификационные заезды гребцов. В состав белорусской делегации на Олимпиаде вошли также главный тренер команды Виталий Белый, личный тренер Татьяны Климович Ярослава Павлович и массажист Александр Дерновой, сообщил портал sport5.by.

А вот сами лодки спортсменов провезти не удалось из-за действующих санкций.

“В Европейском союзе стоит запрет на ввоз лодок, поэтому нас развернули и сейчас прорабатывается вопрос, чтобы арендовать инвентарь. Естественно, это является проблемой, когда ты готовишься на своей лодке, а придется сесть на новую лодку”, - пояснила Бичик.

Олимпиаду не покажут по госТВ? Вот как белорусы могут следить за Играми-2024

При это тренер отметила, что это “не худшие условия”, поскольку спортсменам предоставят новые лодки. Однако, всем спортсменам придётся “максимально быстро адаптироваться под новый инвентарь”.

“У них будет полноценная тренировочная неделя, где они адаптируются к температурному режиму и к инвентарю, поэтому будем надеяться, что всё пройдет отлично”, - прокомментировала сложившуюся ситуацию Бичик.

Высоко оценив инфраструктуру в Париже, тренер белорусской сборно посетовала на не самые хорошие условия для “соревновательного процесса” на парижском олимпийском канале.

“Это природный водоём, а не искусственно вырытый канал. Получается, что первые 1000 метров более спокойная вода, а вторая тысяча, так сказать, финишное пространство, — открытая вода, где возможны волны, ветер, погодные условия, которые будут влиять на результат”, - пояснила тренер.

НОК утвердил 16 белорусских спортсменов, которые поедут на Олимпиаду-2024

Ранее Telegraf.news рассказал исполком Национального олимпийского комитета (НОК) Беларуси 16 июля утвердил список белорусских спортсменов, которые в этом году поедут на XXXIII летние Олимпийские игры. В списке оказались представители девяти видов спорта, которые смогут выступить под нейтральным флагом. Позднее его дополнили ещё одной фамилией - к выступлениям на Олимпиаде допустили также борца вольного стиля Магомедхабиба Кадимагомедова.

МОК разрешил ещё одному белорусскому спортсмену участвовать в Олимпиаде в нейтральном статусе