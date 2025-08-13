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Опубликовано: 13.08.2025 13:18 , Обновлено: 13.08.2025

В Минске стартовали продажи абонементов на домашние матчи ХК «Динамо-Минск» на сезон 2025/26, что, судя по всему, сразу же вызвало ажиотаж среди болельщиков. Как сообщили в Threads очевидцы, у точки продаж в ТЦ «Арена-Сити» минчане «штурмуют» фан-шоп, чтобы купить сезонный пропуск на игры.

Похоже, болельщиков не остановило и подорожание абонементов. Как подсчитали фанатские ресурсы, в зависимости от категории места цены выросли от 25% до 100%.

«Подорожание абонементов в 2 раза никого не отпугнуло. Белорусы лучше откупорят кубышки с заначками, но не перестанут ходить на хоккей», — прокомментировали ситуацию в соцсетях.

Так, по информации с сайта клуба, абонементы категории «Стандарт» (места на нижнем ярусе трибун А и Б) подорожали на 60-100%. Например, самые дорогие из них в прошлом году стоили 600 рублей, а теперь — 1200 .

Стоимость премиальных мест на центральной трибуне увеличилась вдвое: с 1200 до 2400 рублей .

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Абонементы на места за воротами подорожали на 50-100% (например, с 200 до 300 рублей ).

Цены на балконы изменились не так сильно. Часть из них прибавила 25%, а самые дешёвые места остались по прошлогодней цене в 200 рублей .

В фанатской среде предполагают, что рост цен связан с итогами выступления команды в прошлом сезоне, где минчане вышли во второй раунд плей-офф.

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Несмотря на очереди в фан-шопе, купить абонемент можно и онлайн на сайте билетного оператора.

Кроме того, в этом сезоне у болельщиков появилась возможность купить абонемент в рассрочку .

Кстати, 12 августа МАРТ Беларуси запустил опрос, интересный в том числе хоккейным болельщикам.

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