Опубликовано: 13.04.2025 10:05 , Обновлено: 13.04.2025

Ажиотаж вокруг матчей плей-офф минского «Динамо» достиг, похоже, нового пика. Как сообщил один из гостелеканалов, все оставшиеся к заключительному этапу продажи билеты на ближайшие две домашние игры «зубров» против челябинского «Трактора» распродали буквально за полчаса, оставив многих болельщиков «с носом», несмотря на «героические» усилия некоторых из них.

Ситуация потворила уже знакомую по предыдущей стадии картину. Многие решили купить билеты в стационарных кассах «Минск-Арены» и по городу, дабы не полагаться целиком на, как показала практика, не всегда доступную онлайн-продажу. Однако и там их ждало испытание.

В репортаже привели историю болельщиков, которые пришли к кассам, чтобы гарантированно получить билеты, ни много ни мало, в три часа ночи.

«Мы смотрели прошлый выпуск [новостей]. Там сказали, что в 5 утра уже первый человек стоял. Мы на опережение решили сыграть, то есть пришли в три ночи, чтобы наверняка уже», — объяснил работнику госТВ один из счастливчиков, купивший билет после 6 часов ожидания при не самой тёплой погоде.

Однако повезло далеко не всем. Репортаж показал и печальную историю болельщика, специально приехавшего из Гомеля на ночном поезде за билетами, но оставшегося ни с чем.

«Печальненько. Не получилось. Пойду спать где-нибудь на лавке и плакать, видимо. Придётся смотреть по телевизору», — с горькой иронией посетовал он, добавив, впрочем, что это «не уменьшает его любовь к клубу».

Подтвердил нехватку билетов и другой болельщик: «В онлайне, да, смотрю, уже мест нет». Сообщалось, что билеты были раскуплены за 25 минут. Впрочем, на барахолках, как и в прошлый раз, билетов с наценкой предостаточно.

Два домашних матча, запланированные на 16 и 18 апреля, станут третьим и четвёртым в серии второго раунда плей-офф Кубка Гагарина.

Стартовый матч этой серии, прошедший 12 апреля в Челябинске, для минчан оказался неудачным. «Динамо» уступило «Трактору» со счётом 2:4. Теперь команде предстоит сыграть второй выездной матч 14 апреля, а уже потом серия переедет в Минск, на арену, билеты на которую стали таким дефицитом.

Ранее журналисты Telegraf.news показывали масштаб очередей у касс «Минск-Арены» и не только.

«Счастливых голодных игр» — В разных частях Минска выстроились огромные очереди за билетами