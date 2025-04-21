Белорус получил штраф за продажу в интернете билетов на хоккей

Опубликовано: 21.04.2025 18:29 , Обновлено: 21.04.2025

Экономический суд города Минска рассмотрел дело в отношении белоруса, который на протяжении полутора лет (с августа 2023 по февраль 2025 года) продавал билеты на различные культурные и спортивные мероприятия, используя для этого крупную онлайн-площадку.

Как выяснила столичная налоговая инспекция, вся эта деятельность велась без регистрации в качестве ИП или юрлица, что является нарушением законодательства.

Согласно материалам дела, белорус регулярно продавал через интернет билеты на концерты и хоккейные матчи. По закону такая деятельность считается предпринимательской и требует обязательной государственной регистрации в виде ИП или создания юрлица. Гражданин же действовал как обычное физлицо, избегая уплаты налогов и других обязательных отчислений, предусмотренных для бизнеса.

При этом пресс-служба суда не уточнила, устанавливал ли мужчина свою «наценку» на билеты.

Экономический суд г. Минска признал белоруса виновным в осуществлении незаконной предпринимательской деятельности (ч. 2 ст. 13.3 КоАП).

При назначении наказания суд учёл признание вины мужчины и ряд смягчающих обстоятельств.

Итоговый вердикт — штраф в размере 20 базовых величин , что сейчас равно 840 рублям.

Постановление суда никем не обжаловалось и вступило в законную силу.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали о предупреждении минских налоговиков в адрес тех, кто решил «нажиться на радости белорусов», имея в виду выступление ХК «Динамо» в плей-офф КХЛ. Описанный выше случай, судя по всему, с ажиотажем вокруг плеф-офф не связан.

«Не стоит наживаться на радости белорусов» — Налоговики включились в «голодные игры» с билетами на матчи ХК «Динамо»