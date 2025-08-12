Разрешать ли пиво на трибунах? МАРТ Беларуси запустил опрос

Опубликовано: 12.08.2025 18:14 , Обновлено: 12.08.2025

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) в своём Telegram-канале предложило белорусам высказать мнение о продаже пива и слабоалкогольных напитков непосредственно на трибунах во время спортивных мероприятий.

Ведомство задало вопрос, нужно ли разрешать такую торговлю, приведя в качестве примера хоккейные матчи на «Минск-Арене». На момент публикации новости мнения в опросе разделились на два противоположных лагеря.

За 45 минут в анонимном голосовании уже поучаствовало полтысячи человек.

Как распределились голоса на 18:15? 41% опрошенных на момент публикации посчитали, что продажу пива на трибунах стоит разрешить. 38% высказались против этого. 18% полагают, что право принимать такое решение нужно предоставить организатору конкретного мероприятия. 3% не готовы ответить.

А как сейчас?

В Беларуси для общественных мест действует общее правило, по которому распитие пива и слабоалкогольных напитков разрешено только в специально предназначенных для этого местах, например, в объектах общественного питания (кафе, барах, буфетах).

Это значит, что на спортивных объектах, таких как та же «Минск-Арена», купить и выпить пиво можно только в точках общепита, расположенных в фойе. Выносить напитки и употреблять их на самой трибуне, просматривая матч, запрещено.