Трамп назвал «самое лучшее», что есть в Беларуси

Опубликовано: 11.09.2025 14:44 , Обновлено: 11.09.2025

Президент США Дональд Трамп направил Александру Лукашенко письмо, в котором отдельно отметил «потрясающую победу» белорусской теннисистки Арины Соболенко на Открытом чемпионате США. Текст письма от 8 сентября 2025 года опубликовал телеграм-канал «Пул Первого».

В послании из Белого дома говорится о недавнем триумфе спортсменки в Нью-Йорке. «Она [Соболенко] представляет самое лучшее в вашей стране, и мы знаем, что вы должны гордиться её достижениями», — написал Трамп.

Спецпредставитель Коул лично привёз Лукашенко письмо от Трампа. Узнали подробности

Напомним, Соболенко 6 сентября выиграла Открытый чемпионат США (US Open), упрочив свой статус первой ракетки мира. В финальном матче она обыграла американскую теннисистку Аманду Анисимову со счётом 6:3, 7:6. Эта победа стала для белоруски второй подряд на этом турнире и четвёртой в карьере на турнирах «Большого шлема».

Соболенко расплакалась после второй подряд победы на US Open

За победу на US Open-2025 спортсменка получила рекордную сумму призовых — $5 миллионов. На днях Соболенко заметили на ужине в компании бывшей теннисистки Марии Шараповой и экс-футболиста Дэвида Бекхэма.

Стало известно, какую «рекордную» сумму заработала Соболенко за победу в US Open

Соболенко является одной из самых известных и успешных спортсменок в истории Беларуси. Уже много лет теннисистка постоянно проживает и тренируется в Майами, США.