Соболенко расплакалась после второй подряд победы на US Open

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Опубликовано: 07.09.2025 09:31 , Обновлено: 07.09.2025

Белорусская теннисистка, проживающая в Майами, США, Арина Соболенко сохранила кубок US Open, одержав победу со счетом 6:3, 7:6(3) над гражданкой США Амандой Анисимовой.

Белоруска не пропускала ни одного крупного финала на хардкорных кортах с 2022 года. Благодаря последнему трофею в ее активе появилось четыре победы на турнирах Большого шлема. Она стала первой за многие году женщиной, выигравшей один за другим Открытые турниры США. До нее Серена Уильямс завоевала три титула подряд с 2012 по 2014 год.

“Я хочу поблагодарить всех, кто пришел сюда, кто прилетел, чтобы быть в моей ложе”, - сказала Соболенко, упав на колени сразу по окончанию матча.

После игры теннисистка бурно отпраздновала вместе со своей командой победу.

В свою очередь, сыграв всего лишь второй раз в крупном финале, уроженка Нью-Джерси Анисимова привлекла на свою сторону болельщиков на знаменитом стадионе “Артур Эш”, но так и не смогла развить успех.

“Это было замечательное лето. Проиграть в двух финалах подряд - это здорово, но в то же время это очень тяжело”, - сказала 24-летняя Анисимова, расплакавшись после игры.

“Сегодня я недостаточно упорно боролась за свои мечты”, - заявила она.