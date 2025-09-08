Стало известно, какую "рекордную" сумму заработала Соболенко за победу в US Open

Опубликовано: 08.09.2025 16:33 , Обновлено: 08.09.2025

Белорусская теннисистка Арина Соболенко вошла в тройку лидеров по заработкам за всю карьеру, после того, как получила рекордные призовые на турнире US Open. Об этом сообщило Tennis Temple.

Так, по информации портала, спортсменка вошла в топ теннисисток с самым высоким заработком за карьеру, благодаря победе на Открытом чемпионате США (US Open). Там она получила солидный чек на 5 миллионов долларов.

[inf] Отметим, что призовой фонд увеличился на 39% с 2024 года. Тогда Соболенко за победу получила 3,6 млн долларов США. [/inf]

Всего, по данным WTA Tennis, за всю свою карьеру Соболенко заработала $42 300,521 призовых благодаря 21 титулу в одиночном разряде. Из них только в 2025 году первая ракетка мира получила 12 133 419 долларов за свои выступления, включая четыре победы за титул.

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К слову, лидирует в рейтинге по заработку Серена Уильямс. Ее доход составил 94 816 730 долларов. На втором месте — ее сестра Винус с доходом в 42 684 864 доллара.

Ранее Telegraf.news писал, что Арина Соболенко сохранила кубок US Open, одержав победу со счетом 6:3, 7:6(3) над гражданкой США Амандой Анисимовой. После игры теннисистка бурно отпраздновала вместе со своей командой победу.

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