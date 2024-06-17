Соболенко отказалась ехать на Олимпиаду. Как объяснила причины?

Опубликовано: 17.06.2024 15:59 , Обновлено: 17.06.2024

Белорусская теннисистка Арина Соболенко заявила, что пропустит Олимпийские игры, которые стартуют в Париже 26 июля. Эту информацию в понедельник, 17 июня, озвучили в своих соцсетях сразу несколько западных спортивных журналистов.

В настоящее время Арина Соболенко, которая недавно опустилась на третью строчку рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), принимает участие в первом крупном травяном теннисном турнире этого сезона WTA 500, который проходит в Берлине с 17 по 23 июня.

Общаясь с журналистами, Соболенко заявила, что решила отказаться от участия в Олимпиаде в Париже. Объяснила спортсменка своё решение слишком загруженным рабочим графиком и заботой о собственном здоровье.

“Это слишком много для моего расписания. Я приняла решение позаботиться о своем здоровье. Слишком часто приходится менять покрытие,” - привёл слова Соболенко журналист Джонатан Крэйн на свой страничке в соцсети Х.

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Ранее Telegraf.news рассказал, что белорусских теннисисток пока нет списке нейтральных спортсменов, допущенных к Олимпиаде. В первом списке МОК оказалось лишь 11 белорусов, представителей таких видов спорта, как тяжёлая атлетика, борьба, прыжки на батуте и велоспорт.

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При этом ещё в конце марта этого года два американских СМИ сообщили о том, что Арину Соболенко исключили из списка спортсменов-участников на Олимпийских играх 2024-го года. Возможное исключение из Олимпиады связывали с нарушением правил нейтралитета.

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