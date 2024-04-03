В МОК предупредили, что могут не пустить Соболенко на Олимпиаду в Париже

Опубликовано: 03.04.2024 11:29 , Обновлено: 03.04.2024

В конце марта два американских СМИ сообщили о том, что Арину Соболенко исключили из списка спортсменов-участников на Олимпийских играх 2024-го года. Чуть позже Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что на данный момент белоруска официально от участия не отстранена. Однако в будущем это всё-таки может произойти.

Возможное исключение из Олимпиады связано с нарушением правил нейтралитета. Дело в том, что белорусская теннисистка имеет право выступать только в статусе нейтрального спортсмена.

[info_b]Нейтральный статус означает невозможность спортсмена представлять страну, за которую он выступает. Таким образом, спортсмен выступает сам за себя без флага и гимна.[/info_b]

В МОК пояснили, что существуют правила, которые касаются участия отдельных нейтральных спортсменов с белорусским паспортом. В них говорится, что “национальные олимпийские комитеты должны представить список спортсменов, которые имеют право на участие в Олимпиаде в статусе нейтральных”. После этого в комитете должны провести окончательную проверку и решить, допускать или нет того участника к соревнованиям, пишет издание Onet.

“Соответственно, полный список спортсменов, прошедших квалификацию на олимпийский теннисный турнир, будет объявлен только после завершения этого процесса”, — сообщили в МОК.

Упомянутый “квалификационный процесс” означает участие игроков в турнирах Кубка Дэвиса (у мужчин) и Кубка Билли Джин Кинг (у женщин). Чтобы соответствовать критериям, спортсмены должны пройти выступления за сборную своей страны до начала Олимпиады.

Однако здесь, в случае с Ариной Соболенко, начинаются вопросы. По состоянию на 2022 год белорусская сборная не участвует в матчах Кубка Дэвиса и Кубка Билли Джин Кинг. На этих турнирах они представлены как нейтральные спортсмены. Поскольку игроки уже допущены к игре, можно предположить, что в их случае это требование будет опущено.

Помимо этого, существует ещё одна деталь. Спортсмены должны находиться на первых местах рейтинга за последний год. В настоящее время Арина Соболенко занимает третье место в классификации с результатом 5950 очков, набранных с 27 июля 2023 года. Поэтому в МОК решили подождать и объявить об окончательном допуске или недопуске к Олимпиаде уже после того, как станут известны окончательные результаты турниров.

Ранее Telegraf.news писал, что, несмотря на слухи, Соболенко и Азаренко не отстранили от участия в Олимпийских играх в Париже. Напомним, информацию об этом опубликовали два портала — Tennis World и Tennis Up To Date. Первый ссылался на директора департамента по связям с национальными олимпийскими комитетами Международного олимпийского комитета Джеймса Маклауда, который якобы заявил, что в Олимпийских играх примут участие 37 россиян и 22 белоруса.

«Группа настолько мала, потому что в нее входят только те, кто публично не поддержал вторжение [в Украину] и не имеет никаких отношений с армией или военными ведомствами», — сообщил МОК в своей пояснительной записке.

Соболенко и Азаренко исключили из списка допущенных к Олимпийским играм 2024 спортсменов — Tennis World