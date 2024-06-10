Соболенко потеряла статус второй ракетки мира, у Азаренко – плюс две позиции в рейтинге WTA

Опубликовано: 10.06.2024 10:36 , Обновлено: 10.06.2024

Женская теннисная ассоциация (WTA) в понедельник, 10 июня, обновила свой рейтинг лучших спортсменов в одиночном разряде. Две ведущие белорусские теннисистки, Арина Соболенко и Виктория Азаренко, изменили свои позиции в рейтинге - одна опустилась на одну строчку, другая, наоборот, улучшила свою позицию сразу на две строки рейтинга.

Так, после поражения в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции, где Соболенко уступила россиянке Мирре Андреевой, белоруска утратила звание второй ракетки мира, которое она удерживала с января 2024 года. Теперь на второй строчке мирового рейтинга расположилась американка Кори Гауфф. Лидерство рейтинга WTA по-прежнему принадлежит польской спортсменке Иге Свёнтек, которая в этом году в третий раз подряд стала чемпионом «Ролан Гаррос».

Что касается другой именитой белорусской спортсменки, Виктории Азаренко, ей в обновлённом рейтинге WTA, наоборот, удалось подняться на две позиции. Несмотря на то, что на Открытом чемпионате Франции в этом году ей не удалось выйти даже в 1/16 финала (она уступила всё той же Андреевой, которая затем одолела и Соболенко), Азаренко удалось пробиться в топ-10 - теперь она расположилась на 19 строчке рейтинга.

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