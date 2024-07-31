Картины, бриллианты и путёвки. Что ещё, кроме денег, получают спортсмены на Олимпиаде?

Опубликовано: 31.07.2024 17:11 , Обновлено: 15.11.2024

Для большинства спортсменов золотая олимпийская медаль — это мечта всей жизни. Однако для некоторых призёров её наличие может принести не только гордость, но и неплохие денежные бонусы. Кроме того, Национальные олимпийские комитеты разных стран присуждают и другие призы тем, кто привёз на родину долгожданное золото: от туристической путёвки до бриллиантов и квартир.

По данным американского журнала Forbes, как минимум 33 страны из 206 участвующих в Олимпиаде этого года вручат своим спортсменам денежные призы. При этом 15 из них подтвердили, что заплатят более 100 тысяч долларов тем, кто займёт высшую ступень пьедестала почёта. Гонконг (он участвует в Играх независимо от Китая) оказался щедрее всех: там обладатели золотых медалей получат по 768 тысяч долларов, а за серебряную заплатят 780 тысяч долларов.

Среди других стран, которые пообещали вознаградить усилия спортсменов весьма кругленькими суммами, оказались такие, как:

Сербия — 218 тысяч долларов; Малайзия — 214 тысяч долларов; Италия — 196 тысяч долларов; Литва — 182 тысячи долларов; Молдова — 171 тысяча долларов; Латвия — 155 тысяч долларов; Венгрия — 154 тысячи долларов; Болгария — 139 тысяч долларов; Украина — 125 тысяч долларов; Косово — 120 тысяч долларов.

Однако есть страны, где медалистам предлагают и другие бонусы. Например, Польша выплачивает обладателям “золота” по 82 тысячи долларов и дарит каждому картину “талантливых и уважаемых” польских художников, бриллиант инвестиционного качества и путёвку на двоих от турагентства.

Кроме того, в ознаменование 100-летия участия Польши в Олимпийских играх золотые призёры в индивидуальных видах спорта получат 2-комнатные квартиры в Варшаве. А вот спортсменам, занявшим первое место в командных видах спорта, подарят “однушки”, передал британский телеканал Sky News.

В Сербии, например, спортсмены, претендующие на золото, серебро или бронзу, имеют право на национальную пенсию, которую начинают выплачивать уже в 40 лет. Малайзия и Болгария предлагают пожизненное ежемесячное пособие золотым медалистам в размере более 1000 долларов, а Новая Зеландия выплачивает олимпийцам 40 тысяч долларов ежегодно, вплоть до следующих Игр.

А что в Беларуси?

За золото на Олимпийских играх-2024 спортсмены из Беларуси получат приз в размере 12 тысяч базовых величин (на сегодняшний день это примерно 153 тысячи долларов), за серебро — 6 тысяч базовых величин (около 76 тысяч долларов), за бронзу — 4 тысячи базовых величин (примерно 51 тысяча долларов). Ещё один бонус: подоходный налог в этом случае платить не нужно.

Ранее Telegraf.news писал, что Международный олимпийский комитет опубликовал список так называемых “индивидуальных нейтральных спортсменов” — тех белорусов и россиян, которых пригласили для участия в Летних Олимпийских играх-2024 в Париже и которые должны выступать под нейтральным флагом.

МОК опубликовал список белорусов, которые точно поедут на Олимпиаду-2024