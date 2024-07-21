"Принцип предосторожности" - Французские власти запретили некоторым журналистам из Беларуси освещать Олимпиаду-2024

Опубликовано: 21.07.2024 12:05 , Обновлено: 21.07.2024

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен сообщил, что власти страны запретили некоторым журналистам из Беларуси и России освещать Летние Олимпийские игры 2024. Слова главы ведомства передала газета Le Journal du Dimanche

“Менее сотни анкет мы отклонили из-за подозрений в том, что они являются агентами - шпионами или информаторами иностранных государств, стремящихся к вмешательству в Игры. Больше всего их было из России и Беларуси, а также ряда других стран, список которых я не буду раскрывать”, – рассказал Дарманен.

По словам министра, власти отказали “журналистам”, которые утверждали, что хотят освещать Игры”. Глава французского МВД не привел имена этих журналистов.

Дарманен добавил, что так власти страны используют “принцип предосторожности”, чтобы представители этих стран не получили доступ к компьютерной информации и не совершили кибератаку.

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Всего же, по данным главы МВД Франции, после проверки спецслужбами 960 тыс. досье отказ на работу на Олимпиаде получили 4340 человек.

[info_b]Летние Олимпийские игры 2024 запланировали провести с 26 июля по 11 августа в Париже. В программе соревнований представили 32 вида спорта. К основным олимпийским видам добавили спортивное скалолазание, скейтбординг и серфинг, брейк-данс.[/info_b]

Белорусские спортсмены на Олимпиаде-2024

Ранее Telegraf.news сообщал, что Национальный олимпийский комитет (НОК) Беларуси 16 июля утвердил список белорусских спортсменов, которые в этом году поедут на Олимпиаду в Париж. Это 16 представителей девяти видов спорта, в том числе батутист Иван Литвинович, пловцы Иван Шиманович и Алина Змушко, тяжелоатлет Евгений Тихонцов и не только.

НОК утвердил 16 белорусских спортсменов, которые поедут на Олимпиаду-2024

Напомним, еще весной 2024 года Исполнительный совет Международного олимпийского комитета (МОК) утвердил условия, на которых спортсмены с белорусским и российским гражданством смогут принять участие в Олимпийских играх в Париже.

Атлетам запретили участвовать в торжественной церемонии открытия Олимпиады (так называемом параде наций), а также утвердили для них специальный флаг и гимн «индивидуального нейтрального спортсмена».

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