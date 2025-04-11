"Счастливых голодных игр" - В разных частях Минска выстроились огромные очереди за билетами

🎥 Видео

Опубликовано: 11.04.2025 11:42 , Обновлено: 11.04.2025

В Минске 10 апреля апреля заметили огромные очереди в разных частях столицы. Как и около 10 дней назад, белорусы стояли за билетами на хоккейный матч с участием "Динамо-Минск". Но теперь люди часами ждали очереди не только возле "Минск-Арены", но и в переходе у билетной кассы.

Судя по тегам к видео, люди стояли за билетами на второй раунд плей-офф, в котором “Динамо-Минск” сыграет с хоккейным клубом “Трактор” из российского Челябинска. Минские матчи запланированы на 16 и 18 апреля.

“Это очередь в 9 утра в кассы “Минск-Арены” на второй раунд “Динамо”-“Трактор”, - рассказал автор одного из роликов. Заметно, что стояло несколько десятков человек.

С такой же большой очередью так же в 9 утра столкнулась и другая жительница Минска. “Удастся мне купить билеты, как думаете?” - сомневалась она.

“Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте! Счастливых вам голодных игр!” - использовали слова из фильма “Голодные игры” в одном из видео с очередью возле “Минск-Арены”. Автор написал, что приехал за 30 минут до начала продажи билетов.

А вот видео из перехода, вероятно, в кассу точки “Тикетпро”, где также можно приобрести билеты на хоккейный матч.

“Четыре часа простояли на морозе, в итоге ушли без билетов жутко замерзшие. На “Куфар” обидно до слез заходить. Люди поскупали и теперь перепродают втридорога”, - пожаловалась комментаторша одного ролика.

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И действительно, на торговой площадке Kufar можно [link href=“https://www.kufar.by/item/1013815592” target=“_blank” rel=“noopener”] найти [/link] немало объявлений о продаже билетов на домашние матчи с участием “Динамо-Минск”. Цены разные: и 60 рублей, и 95, и 110, и 400 (один билет), и даже 650 (но эта цена за шесть билетов).

Многие комментаторы жаловались на проблемы с доступом к сайту ticketpro.by, где тоже открывают продажу билетов. “Сегодня [10 апреля] с 9 до 13 Ticketpro не открывался, был перегружен сайт. Открылся после 13. Билетов нет”, - рассказала одна пользовательница.

Но был и положительный опыт использования сервиса: “В Ticketpro купил три билета, естественно, вразнобой. Потрачено времени с 10 до 15, пять часов терпения”.

“Муж отстоял пять часов, и билеты куплены”, - похвасталась другая. “Я подумал, голодный год, талоны раздают на хлеб”, - поделился впечатлениями от очередей еще один юзер.

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У кого-то же вызвали подозрения такие большие очереди за билетами на хоккейный матч, и не в первый раз: “И когда это резко все стали болельщиками?”

“Мы были победителями в этой игре в 18:10. На улице простояли 9 часов!!!” - рассказала еще одна комментаторша.

Ранее Telegraf.news писал, что минское “Динамо” и гродненский “Неман” начали игру на столичном стадионе “Динамо” вечером 5 апреля, но футбольный матч вскоре пришлось прекратить из-за снегопада. Это был центральный матч тура футбольного чемпионата страны.

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