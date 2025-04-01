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Опубликовано: 01.04.2025 16:58 , Обновлено: 01.04.2025

Огромные очереди выстроились на днях у касс «Минск-Арены». Цель страждущих — заполучить билеты на домашний матч минского «Динамо» против московского ЦСКА в плей-офф КХЛ, который состоится 3 апреля. Причина такого «паломничества» в Веснянку заключалась не только в высоком статусе игры, но и в банальных технических неполадках. Популярный онлайн-сервис Ticketpro, похоже, не выдержал наплыва желающих и благополучно «лёг». А заработал стабильно тогда, когда все 15 000 билетов были раскуплены. Почему вообще возник ажиотаж?

Болельщики, намеревавшиеся «цивилизованно» купить билеты через интернет, столкнулись с тем, что сайт Ticketpro либо вовсе недоступен, либо работает с такими перебоями, что покупка становится чрезвычайно сложной. В результате для многих самым надёжным способом оказался старый-добрый поход к стационарным кассам арены — с живой очередью, потерей времени и прочими «прелестями» офлайна.

Столь отчаянное желание минчан попасть на игру объясняется текущими успехами «зубров». Минское «Динамо» ведёт в 1-м раунде плей-офф Кубка Гагарина у грозного ЦСКА со счётом 2:1 в серии до 4 побед. Сегодняшний четвёртый матч серии в Москве может ещё больше приблизить белорусскую команду к выходу в четвертьфинал. А предстоящая игра 3 апреля в Минске имеет все шансы стать решающей и вывести «Динамо» в следующий раунд.

Однако попасть на этот матч — как видим, та ещё задачка.

Другой характерной чертой ажиотажа стало моментальное появление этих же билетов на онлайн-площадках вроде «Куфара». Предприимчивые граждане, «внезапно» решившие не идти на игру, выставили квитки на продажу, зачастую увеличив первоначальную цену (от 35 до 210 рублей) в полтора-два раза. Объяснять причины такого «бизнес-решения» они, разумеется, не стали.

Являются ли продавцы банальными перекупщиками, мы не знаем, но не исключаем, что этой ситуацией могут поинтересоваться и «соответствующие органы», которые не так давно как раз рассказывали о борьбе со спекулянтами.

Скриншот: kufar.by

Фото и видео очередей у «Минск-Арены», где люди простаивали часами, разлетелись по соцсетям. В комментариях, среди прочего, — микс из рассказов о «битом» сайте, нервных часах ожидания («В очереди 3,5 часа стояла, еле билеты купила») и прагматичных реплик «за такие деньги лучше дома по телику».

Тем временем, историческая статистика висит над «Динамо» дамокловым мечом. Нынешний сезон в КХЛ — 17-й для минской команды. За это время «зубры» 9 раз выходили в плей-офф, но все 8 раз до этого их путь заканчивался на первой же стадии. Сможет ли команда под руководством Дмитрия Квартальнова сломать эту традицию и пройти ЦСКА?