"Неуважение максимально" - На "Минск-Арене" включили эту песню. Фанаты московского ЦСКА не оценили

🎥 Видео

Опубликовано: 06.04.2025 16:33 , Обновлено: 06.04.2025

На матче плей-офф КХЛ между минским "Динамо" и московским ЦСКА включили песню "Аргентина-Ямайка - 5:0", что не понравилось фанатам российских хоккеистов. "Динамо" обыграло ЦСКА тогда со счетом 7:0.

Видео, на котором слышна эта песня во время матча, опубликовали в TikTok с подписью “Доказали, что ЦСКА нам не соперники”.

Комментаторы стали спорить об этичности данной песни на этом матче. “Неуважение максимально”, - считает один пользователь TikTok.

“На уровне мирового хоккея происходящее на видео выглядит как чемпионат местной водокачки, не иначе. И не важно, кто там кому сколько шайб закинул в ворота”, - поделился мнением другой.

“Что с ЦСКА, они же раньше топами были?” - спросил третий. Кто-то встал на сторону москвичей: “Я не болельщик ЦСКА, но смешно, когда автор пишет “Играть надо уметь”. За все встречи с “Динамо” у коней [так называют футболистов ЦСКА. - прим. ред.] 30+ побед, а Минск всего 15 раз победил ЦСКА”.

“Я обиделась на “Динамо” теперь”, - написала еще одна комментаторша. Кто-то по-своему решил пояснить ситуацию: “Для неженок-болельщиков ЦСКА: эту песню всегда включают на всех аренах при счете 5:0”.

“Позорище просто “Динамо-Минску” теперь”, - высказал свое мнение юзер TikTok.