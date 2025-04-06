В Минске отменили футбольный матч столичного "Динамо" и Немана из-за "экстремальных условий"

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Опубликовано: 06.04.2025 12:47 , Обновлено: 06.04.2025

Минское "Динамо" и гродненский "Неман" начали игру на столичном стадионе "Динамо" вечером 5 апреля, но футбольный матч вскоре пришлось прекратить из-за снегопада. Это был центральный матч тура футбольного чемпионата страны.

В 20:05 5 апреля в Telegram-канале FC Dinamo Minsk [link href=“https://t.me/fc_dinamominsk/18405” target=“_blank” rel=“noopener”] написали [/link], что из-за “ухудшающихся погодных условий” матч между минским «Динамо» и «Неманом» судейская бригада приостановила.

На 16-й минуте главный арбитр Дмитрий Марков увел команды в подтрибунку, где делегат встречи принял официальное решение о переносе матча, [link href=“https://sport5.by/news/football/belarus/Ofitsialno-match-minskogo-Dinamo-i-Nemana-perenesli/” target=“_blank” rel=“noopener”] передало [/link] издание Sport5.by. Telegram-канал FC Dinamo Minsk сообщил, что игру перенесли на “неопределенный срок”.

Фото: Telegram-канал FC Dinamo Minsk

Дату проведения оставшейся части матча пообещали сказать позже.

“Все в экстремальных условиях абсолютно находятся”, - сказал комментатор матча в тот вечер. Интересно, что работники стадиона пытались лопатам расчистить площадку от снега, чтобы “спасти” встречу. Но это не помогло избежать ее отмены.