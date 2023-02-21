34 страны выступили против участия белорусов в Олимпиаде-2024

Опубликовано: 21.02.2023 08:34 , Обновлено: 21.02.2023

34 страны, включая США, Канаду, Великобританию, Францию, Германию и другие европейские страны, в совместном заявлении выступили за то, чтобы запретить белорусским и российским спортсменам участвовать в международных соревнованиях.

Страны призвали Международный олимпийский комитет (МОК) отменить принятое в прошлом месяце решение создать для российских и белорусских спортсменов возможность участвовать в предстоящих Олимпийских Играх в Париже в качестве «нейтральных спортсменов».

«Ситуация в Украине продолжает ухудшаться с тех пор, как в прошлом году МОК запретил участие российских и белорусских спортсменов — после того, как их страны нарушили олимпийское перемирие, — и МОК не имеет причин отменять это решение», — сказано в заявлении.

Страны высказали «серьезные опасения» насчет реальности участия белорусских и российских спортсменов в нейтральном статусе, «учитывая, что они напрямую финансируются и поддерживаются их государствами».

Напомним, ранее Международный олимпийский комитет потребовал от 35-36 стран, которые выступили против участия белорусов и россиян в Олимпиадде-2024, не подписывать совместную декларацию.

К слову, еще в начале февраля пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США считают, что белорусские и российские спортсмены должны принять участие в Летней Олимпиаде в Париже в 2024 году, но только в нейтральном статусе.

«Покажут хорошие результаты»

В свою очередь министр спорта и туризма Сергей Ковальчук выразил мнение, что белорусские спортсмены покажут «хорошие результаты», на Олимпийских играх-2024 в Париже, если их туда допустят.

«Выступления наших спортсменов обнадеживают, и если завтра нас допустят к отбору на следующую Олимпиаду, я думаю, что атлеты покажут хорошие результаты», — сказал он.