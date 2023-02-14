МОК отправил противникам участия белорусов в Олимпиаде «странные» сигналы

Опубликовано: 14.02.2023 11:23 , Обновлено: 14.02.2023

Международный олимпийский комитет потребовал от 36 стран, которые выступают против участия белорусов и россиян в Олимпиадде-2024, не подписывать совместную декларацию. В Норвегии назвали «сигналы» МОК «провокационными и странными».

Совместная декларация

Директор департамента МОК по связям с НОК Джеймса Маклеода разослал национальные комитеты 36 стран письмо, сообщило Athletistic.

В нем он «настоятельно рекомендовал» убедиться, что совместная декларация с требованием о недопуске белорусских и российских спортсменов до Игр 2024 года «не подписывается» или «формулировка максимально отражает мнение олимпийского движения».

Как пишут СМИ, точный список стран неизвестен. Но среди них есть США, Великобритания, Германия, Франция, Польша, Нидерланды, Канада, Австралия, Япония, а также страны Балтии и Скандинавии.

«Странные сигналы»

По информации Dagbladet, в пятницу 10 февраля представители 36 стран (по некоторым данным 35) выступили против участия российских и белорусских спортсменов в Олимпиаде в Париже в 2024 году.

После чего министр культуры и равноправия Норвегии Анетт Треттебергстуен, которая присутствовала на встрече, назвала «сигналы», которые поступали от МОК, «провокационными и странными».

«Не должны мешать»

После этого, 12 февраля президент МОК Томас Бах заявил, что главы правительств «не должны решать, какие страны будут участвовать в Олимпиадах».

По его мнению, отстранение от участия в Олимпиадах белорусских и российских спортсменов может привести к «концу международных соревнований».