Белорусы покажут «хорошие результаты» на Олимпиаде в Париже — Ковальчук

Опубликовано: 17.02.2023 09:56 , Обновлено: 17.02.2023

Министр спорта и туризма Сергей Ковальчук выразил мнение, что белорусские спортсмены покажут «хорошие результаты», на Олимпийских играх-2024 в Париже, если их туда допустят.

«Выступления наших спортсменов обнадеживают, и если завтра нас допустят к отбору на следующую Олимпиаду, я думаю, что атлеты покажут хорошие результаты», — сказал он.

Ковальчук отметил «успехи» в теннисе, единоборствах и пулевой стрельбе.

«Заслуживают похвалы также прыжки на батуте, биатлон, фристайл, гребля и художественная гимнастика. Начинает выходить из тени и фехтование», — добавил министр спорта.

При этом подчеркнул, что «больше всего вопросов вызывает футбол, здесь очень много проблем».

Министр спорта ответил, почему сборная Беларуси по футболу «так играет»

Напомним, 25 января МОК предложил допустить к соревнованиям, в том числе к Олимпиаде, белорусских и российских спортсменов в «нейтральном» статусе при условии, что они «не выступали против миротворческой миссии МОК, активно поддерживая войну в Украине».

Позже против этого выступили порядка 36 стран. Хотя президент МОК Томас Бах заявил, что главы правительств «не должны решать, какие страны будут участвовать в Олимпиадах».

Тем временем правительство Франции пообещало принять решение об участии российских и, вероятно (отдельно не упоминали), белорусских спортсменов в Олимпиаде-2024 в Париже не позже лета 2023 года.