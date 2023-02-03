США согласились на участие белорусов в Олимпиаде при условии

Опубликовано: 03.02.2023 08:38 , Обновлено: 03.02.2023

США считают, что белорусские и российские спортсмены должны принять участие в Летней Олимпиаде в Париже в 2024 году, но только в нейтральном статусе. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

По словам Жан-Пьер, если международные спортивные организации разрешат спортсменам из Беларуси и России участвовать в Играх, нужно убедиться, чтобы они не представляли свои страны.

Она подчеркнула, что использование ими национальных флагов, гербов и исполнение гимнов должно быть запрещено, передает BBC.

Напомним, 25 января МОК предложил допустить к соревнованиям белорусских и российских спортсменов в «нейтральном» статусе при условии, что они «не выступали против миротворческой миссии МОК, активно поддерживая войну в Украине».

После этого советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что присутствие России на Играх будет означать предоставление стране платформы «для пропаганды геноцида».

В свою очередь министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук сказал, что коалиция стран, которые будут бойкотировать Олимпиаду в Париже в случае допущения Беларуси и России, может достигнуть 40 стран.