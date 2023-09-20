Первая ракетка мира – не равно самая богатая? Подсчитали, сколько заработала Соболенко

Опубликовано: 20.09.2023 11:12 , Обновлено: 20.09.2023

Сколько за свою профессиональную карьеру заработала первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко? Если она лучшая, то и доход больше? Разбираемся.

После Открытого чемпионата США в 2023 году полька Ига Свентек покинула позицию лидера мирового рейтинга WTA в пользу Соболенко, однако по заработкам полька все равно опережает белоруску, написалsportowefakty.wp.pl.

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Так, за свою карьеру 22-летняя Свентек заработала 20 190 763 доллара, а Соболенко, по информации портала, на 646 218 долларов меньше, то есть 19 544 545 долларов (это подтверждает и Википедия).

Таким образом, белоруске пока не удалось преодолеть отметку в 20 миллионов. Если это случится, то она станет 24-й теннисисткой в истории, добившейся такого результата.

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Больше всего доход у американской профессиональной теннисистки Серены Уильямс – за свою карьеру она заработала на теннисных кортах 94 816 730 доллара. Второе место по доходу - у ее младшей сестры, тоже теннисистки, Винус Уильямс - 42 595 397 долларов.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что у Соболенко спросили, где она хочет жить? Вот что ответила.

У Соболенко спросили, где она хочет жить? Вот что ответила