WTA официально объявила Арину Соболенко первой ракеткой мира

Опубликовано: 11.09.2023 09:17 , Обновлено: 11.09.2023

Белорусская теннисистка Арина Соболенко с понедельника, 11 сентября, официально значится первой ракеткой мира: в обновлённом рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) у белоруски 9266 очков. Таким образом, Соболенко стала второй представительницей Беларуси, которой удалось возглавить престижный мировой рейтинг наиболее успешных теннисистов планеты. Ранее на вершину рейтинга из белорусов удавалось взобраться лишь Виктории Азаренко (сейчас она опустилась на 23-е место в рейтинге WTA).

Подняться на первое место рейтинга и потеснить теннисисту из Польши Игу Свёнтек, опустившуюся в обновленном рейтинге на второе место, Соболенко смогла даже несмотря на поражение в финале турнира US Open в Нью-Йорке. Там её обошла американка Кори Гауфф, которая благодаря победе поднялась на третье место рейтинга.

“Да, возможно, именно поэтому я сейчас не в супер-депрессии”, — заявила Соболенко после финала US Open, когда её попросили прокомментировать перспективу получить титул первой ракетки мира, передает агентство Reuters.

“Я обязательно выпью сегодня вечером, если можно так сказать. Да, мы спортсмены, но иногда пьем, хоть и немного”, - рассказала Соболенко о своих планах о том, как она отметит это знаковое событие в своей карьере.

Таким образом, топ-10 мировых теннисисток по версии WTA на 11 сентября 2023 года выглядит следующим образом:

Арина Соболенко (Беларусь) - 9266 очков; Ига Свентек (Польша) - 8195; Кори Гауфф (США) - 6165; Елена Рыбакина (Казахстан) - 5790; Джессика Пегула (США) - 5755; Маркета Вондроушова (Чехия) - 3830; Унс Джабир (Тунис) - 3771; Каролина Мухова (Чехия) - 3765; Мария Саккари (Греция) - 3525; Каролин Гарсия (Франция) - 3050.

Напомним, в конце прошлой недели Арина Соболенко в очередной раз попала на страницы таблоидом из-за скандала на корте. Во время матча с американкой Мэдисон Киз в полуфинале US Open белорусская теннисистка в первом сете стала проигрывать сопернице и дала волю эмоциям: она не только бросила ракетку на корт, но и обматерила тренерский штаб, утверждает sport.pl.

Белорусская теннисистка Соболенко бросила ракетку и обматерила тренера. Как объяснила?