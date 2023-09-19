У Соболенко спросили, где она хочет жить? Вот что ответила

<i class="fab fa-instagram mr-1"></i>Соцсети

Опубликовано: 19.09.2023 09:02 , Обновлено: 19.09.2023

Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко давно не живет в своей стране – Беларуси. Зато у нее есть дом в США, Майами. А вот самые близкие родственники Соболенко находятся на родине. Ее мать и младшая сестра живут в Беларуси, в Минске. Один из фанатов спросил Соболенко, где она мечтает жить после карьеры. Ее ответ оказался не очень патриотичным.

Она пропустила турнир в Гвадалахаре, поэтому воспользовалась возможностью, чтобы позволить фанатам задавать вопросы о ее жизни за пределами площадки. Один из них касался того, хочет ли она жить в Беларуси.

“Раньше я думал о Майами, но сейчас мне больше нравится Нью-Йорк. Возможно, через несколько лет ситуация изменится”, - написала теннисистка в InstaStories. Почему не рассматривает Минск или другой город в Беларуси, фанаты так и не узнали.

«Чувствовала себя виноватой» — Белорусская теннисистка Соболенко заявила, что против войны в Украине

Также Соболенко рассказала, что ее самая большая мотивация - это ее семья и близкие, потому что она хочет, чтобы “у них была лучшая жизнь”.

Спортсменка коснулась и вопроса хейтеров, которых у нее довольно много за то, что она не осуждает напрямую российскую агрессию против Украины. “Что бы я сделал в первую очередь, если бы стал на день невидимкой? Мне бы хотелось найти всех своих ненавистников и напугать их. Возможно, мне понадобится больше времени, чем один день», — сказала она.

Белоруска также коснулась вопросов поражений и жарких дискуссий со своим тренерским штабом, которые фанаты наблюдали во время US Open. Она призналась, что старается не относиться к потерям как к неудачам и разочарованиям. “Мы не теряем, мы учимся. Неудачи являются неотъемлемой частью процесса. «Так мы растем и становимся сильнее», — сказала она.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко с понедельника, 11 сентября, официально значится первой ракеткой мира: в обновлённом рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) у белоруски 9266 очков. Таким образом, Соболенко стала второй представительницей Беларуси, которой удалось возглавить престижный мировой рейтинг наиболее успешных теннисистов планеты. Ранее на вершину рейтинга из белорусов удавалось взобраться лишь Виктории Азаренко (сейчас она опустилась на 23-е место в рейтинге WTA).

WTA официально объявила Арину Соболенко первой ракеткой мира