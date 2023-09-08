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Белорусская теннисистка Соболенко бросила ракетку и обматерила тренера. Как объяснила?

Белорусская теннисистка Соболенко бросила ракетку и обматерила тренера. Как объяснила?
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Во время матча с американкой Мэдисон Киз в полуфинале US Open, белорусская теннисистка Арина Соболенко в первом сете стала проигрывать сопернице и дала волю эмоциям: она не только бросила ракетку на корт, но и обматерила тренерский штаб, утверждает sport.pl.

До этого Соболенко дошла до полуфинала, не проиграв ни одного сета, лишь на этом этапе столкнулась с серьезным противником. Издание утверждает, что игра у спортсменки не заладилась: она не смогла удержать собственную подачу, а кроме того, допустила 12 ошибок. Игра завершилась победой американки со счетом 6-0, первый сет оказался для белоруски провальным.

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По Соболенко было видно, что уже тогда ей было сложно держать нервы под контролем, но настоящий взрыв эмоций произошел в начале второй части матча. Белоруска снова начала проигрывать, и вскоре она отправилась на трибуну, где сидел ее тренерский состав, и она не только кричала и ругалась на них, но еще и ударяла ракеткой о землю и швыряла ее через корт. Но и на этом спортсменка не остановилась: якобы также она отпустила в адрес соперницы «вульгарные комментарии».

После матча теннисистка объяснила свое поведение по отношению к тренерскому составу. Она призналась, что у нее с ними есть договоренность, что так она снимет напряжение, мол, это помогает ей вернуться к результативной игре.

«После сложных полуфиналов я и моя команда пришли к выводу, что если мне нужно выпустить эмоции, то я должна это делать. Иначе это просто «съест» меня изнутри, поэтому я и кричала. Но тренера знают, что я все еще люблю их», — сказала она. Правда, свои оскорбления в адрес соперницы, Соболенко не пояснила.

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Возможно, крики действительно помогли ей взять себя в руки, так как во втором сете Соболенко выиграла со счетом 7-1, а третий закончился со счетом 10-5. Таким образом, белоруска вышла в финал, в котором ей предстоит сыграть против еще одной американки — 19-летней Кори Гауфф. Вне зависимости от исхода этой встречи, белоруска на следующей неделе, впервые станет первой ракеткой планеты.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что польские СМИ объявили о “трагедии”, которая случилась на US Open. Действующая первая ракетка мира Ига Свёнтек выпала из турнира после проигрыша Елене Остапенко, а это значит, что она не сможет осенью удержать титул. Ее место лидера мирового рейтинга WTA займет белоруска Арина Соболенко.

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