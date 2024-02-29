«Никаких шальных денег» – Лукашенко приказал «навести порядок» в белорусском футболе

Опубликовано: 29.02.2024 12:23 , Обновлено: 29.02.2024

В четверг, 29 февраля, Александр Лукашенко выслушал доклад спортивных чиновников о состоянии и развитии белорусского футбола. Спортивные достижения назвал «никуда не годными», пригрозил «лишением льгот», привел в пример соседей и установил сроки «наведения порядка».

На доклад к главе государства пришли курирующий спортивную сферу вице-премьер Игорь Петришенко, министр спорта и туризма Сергей Ковальчук, президент Национального олимпийского комитета Виктор Лукашенко, председатель Ассоциации «Белорусская федерация футбола» Николай Шерстнев и член Совета Республики Дмитрий Басков.

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Выслушав доклад, президент поручил в ближайшее время навести порядок в спортивных клубах. Он заявил, что «при тех вложениях и тех заботах государства, которые мы оказываем спорту, наши спортивные достижения никуда не годные».

«Вы получаете некие преференции. Порядок нужно навести в течение ближайшего времени – в первом квартале. Никто не должен получать никаких шальных денег. В противном случае вы будете все лишены льгот, – предупредил Лукашенко. – Клубы на своих чиновников и прочих приближенных должны зарабатывать деньги сами. Пусть идут и просят у спонсоров. А так у нас государство является основным спонсором».

Лукашенко сказал, что многие «начинают выть» и жаловаться на санкции, что белорусских спортсменов и команды не допускают к международным соревнованиям:

«А куда вас не пускают? Вас что, в Россию не пускают? … Я говорю: выиграйте у россиян. Посоревнуйтесь с ними и доложите, что вы выступили лучше, чем россияне во всех видах спорта. И от вас больше ничего не надо. Страна будет счастлива».

Нелестно отозвался глава государства и в целом о нынешних результатах в отечественном спорте: «Стыдно смотреть. Порой противно».

Новость Телеграф

Вскользь упомянул о разногласии в спортивном руководстве: «Но меня что возмущает: оказывается, новый руководитель федерации с министром спорта что-то не поделили. Они не могут работать друг с другом. Чудеса! Да там же делить нечего!».

И подвел итог:

«Такой спорт народу не нужен. И из бюджета никто это финансировать не будет. … В этом году не будет по видам спорта прогресса значительного и нормальных показателей – на должности и кресла не рассчитывайте. Понимайте меня, как хотите».

Ранее Телеграф писал, что новым главным тренером молодежной сборной Беларуси (до 21 года) по футболу назначили Сергея Яромко. Он сменит на этом посту Сергея Ясинского. Решение о назначении Яромко приняли на заседании исполкома Белорусской федерации футбола 26 февраля.

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