«Нацеливаемся на Евро-2027» – В молодежной сборной Беларуси по футболу сменили тренера
Новым главным тренером молодежной сборной Беларуси (до 21 года) по футболу назначили Сергея Яромко. Он сменит на этом посту Сергея Ясинского.
Как сообщило госагентство БелТА, решение о назначении Яромко приняли на заседании исполкома Белорусской федерации футбола 26 февраля. По информации football.by, сам тренер на нем отсутствовал из-за болезни.
Яромко уже работал с молодежной сборной Беларуси в 2019-2020 годах. Под его руководством команда провела 8 матчей в отборе на Евро-2021, в которых одержала две победы, дважды сыграла вничью и потерпела 5 поражений. Белорусы не сумели квалифицироваться в финальную часть турнира, заняв четвертое место в группе I позади Нидерландов, Португалии и Норвегии, но выше Кипра и Гибралтара. Яромко покинул свой пост за год окончания контракта, пожелав сконцентрироваться на клубной работе.
В минувшем сезоне Яромко возглавлял основную команду футбольного клуба «Минск». Под его руководством «горожане» с 33 очками в 28 матчах заняли 9-е место в высшей лиге чемпионата Беларуси. «Минск» стал самой молодой в мире футбольной командой в высших дивизионах. Средний возраст подопечных Яромко составил 20,97 года.
Под руководством Сергея Ясинского сборная Беларуси U-21 неудачно стартовала в квалификации на молодежный чемпионат Европы 2025 года: 3 ничьи и 5 поражений в 8 матчах. Белорусы замыкают группу G.
Положение команд в группе G:
- Португалия – 12 очков (5 матчей);
- Греция – 11 (6);
- Хорватия – 10 (4);
- Фарерские острова – 7 (5);
- Андорра – 3 (6);
- Беларусь – 3 (8).
Белорусам осталось сыграть два матча – против Греции и Фарерских островов. На Евро-2025 напрямую попадут 9 победителей отборочных групп и три лучшие команды, занявшие второе место. Еще три путевки разыграют между собой остальные сборные, занявшие вторые места.
Заместитель председателя Белорусской федерации футбола Андрей Василевич в интервью sport5.by признал, что в нынешнем отборочном цикле «молодежка» шансы уже потеряла.
«Главное — это показать результат, квалифицироваться по возможности на следующий чемпионат Европы. Понимаю всю сложность ситуации, а с учетом опыта предыдущего поколения тем более осознаю, что сделать это тяжело. Нынешний год является переходным из-за потерянных шансов на Евро-2025 – нацеливаемся на Евро-2027. Первоначально очень важно сформировать крепкую команду, которая будет способна решать задачи», – заявил Василевич.
Молодежная сборная Беларуси по футболу не выступала на чемпионатах Европы с 2011 года. Тогда подопечные Георгия Кондратьева завоевали бронзовые медали Евро и квалифицировались на Олимпиаду в Лондоне.
Ранее взрослая сборная Беларуси по футболу упустила шанс попасть на Евро-2024.