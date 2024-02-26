«Нацеливаемся на Евро-2027» – В молодежной сборной Беларуси по футболу сменили тренера

Опубликовано: 26.02.2024 16:45 , Обновлено: 26.02.2024

Новым главным тренером молодежной сборной Беларуси (до 21 года) по футболу назначили Сергея Яромко. Он сменит на этом посту Сергея Ясинского.

Как сообщило госагентство БелТА, решение о назначении Яромко приняли на заседании исполкома Белорусской федерации футбола 26 февраля. По информации football.by, сам тренер на нем отсутствовал из-за болезни.

Яромко уже работал с молодежной сборной Беларуси в 2019-2020 годах. Под его руководством команда провела 8 матчей в отборе на Евро-2021, в которых одержала две победы, дважды сыграла вничью и потерпела 5 поражений. Белорусы не сумели квалифицироваться в финальную часть турнира, заняв четвертое место в группе I позади Нидерландов, Португалии и Норвегии, но выше Кипра и Гибралтара. Яромко покинул свой пост за год окончания контракта, пожелав сконцентрироваться на клубной работе.

В минувшем сезоне Яромко возглавлял основную команду футбольного клуба «Минск». Под его руководством «горожане» с 33 очками в 28 матчах заняли 9-е место в высшей лиге чемпионата Беларуси. «Минск» стал самой молодой в мире футбольной командой в высших дивизионах. Средний возраст подопечных Яромко составил 20,97 года.

Под руководством Сергея Ясинского сборная Беларуси U-21 неудачно стартовала в квалификации на молодежный чемпионат Европы 2025 года: 3 ничьи и 5 поражений в 8 матчах. Белорусы замыкают группу G.

Положение команд в группе G:

Португалия – 12 очков (5 матчей);

Греция – 11 (6);

Хорватия – 10 (4);

Фарерские острова – 7 (5);

Андорра – 3 (6);

Беларусь – 3 (8).

Белорусам осталось сыграть два матча – против Греции и Фарерских островов. На Евро-2025 напрямую попадут 9 победителей отборочных групп и три лучшие команды, занявшие второе место. Еще три путевки разыграют между собой остальные сборные, занявшие вторые места.

Заместитель председателя Белорусской федерации футбола Андрей Василевич в интервью sport5.by признал, что в нынешнем отборочном цикле «молодежка» шансы уже потеряла.

«Главное — это показать результат, квалифицироваться по возможности на следующий чемпионат Европы. Понимаю всю сложность ситуации, а с учетом опыта предыдущего поколения тем более осознаю, что сделать это тяжело. Нынешний год является переходным из-за потерянных шансов на Евро-2025 – нацеливаемся на Евро-2027. Первоначально очень важно сформировать крепкую команду, которая будет способна решать задачи», – заявил Василевич.

Молодежная сборная Беларуси по футболу не выступала на чемпионатах Европы с 2011 года. Тогда подопечные Георгия Кондратьева завоевали бронзовые медали Евро и квалифицировались на Олимпиаду в Лондоне.

Ранее взрослая сборная Беларуси по футболу упустила шанс попасть на Евро-2024.

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