МОК отложил решение по участию белорусов в Олимпиаде-2024 минимум до июля

Опубликовано: 30.03.2023 16:41 , Обновлено: 30.03.2023

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах 30 марта заявил, что решение об участии белорусских и российских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года в Париже примут не ранее чем за год до начала турнира.

«Решение по этому вопросу будет принято не ранее чем за год до Олимпиады. Для этого нужно иметь четкую картину происходящего в мире», — заявил он на пресс-конференции.

Церемония открытия летней Олимпиады должна состоятся 26 июля 2024 года. Получается, решение по допуску белорусов и россиян к Играм стоит ожидать не раньше июля 2023 года.

Напомним, 27 марта МОК опубликовал рекомендации, которыми должны руководствоваться отдельные федерации спорта при решении о допуске белорусских спортсменов к соревнованиям.

Комитет решил допустить индивидуальных спортсменов, не попавших под ограничения определенные. Им разрешат выступать только в нейтральном статусе — без указания страны и госфлага.

Однако это решение не коснулось Олимпиады.

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В ответ на это в Национальном олимпийском комитете Беларуси похвалили МОК “за стремление” и выказали несогласие “из-за дискриминации”.

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В российском же комитете остались недовольны.

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