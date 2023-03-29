"Приняли к сведению" - НОК Беларуси ответил МОК

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Опубликовано: 29.03.2023 18:22 , Обновлено: 29.03.2023

Пресс-служба Национального олимпийского комитета Беларуси (НОК) 29 марта отреагировала на рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) о частичном допуске белорусских спорстменов на международные соревнования. В НОК похвалили МОК "за стремление" и выказали несогласие "из-за дискриминации".

В НОК заявили, что приняли “к сведению” рекомендации МОК и одобрили его “стремление найти выход из сложившейся ситуации”. При этом в НОК Беларуси назвали необоснованными и “дискриминационными запрет” на выступления белорусов в командных соревнованиях и недопуск тех белорусов, кто принадлежит к силовым ведомствам. В НОК Беларуси при этом не дали оценку другому требованию МОК - недопуску тех спорстменов, кто одобрил или каким-либо способом поддержал войну России против Украины. Также в НОК Беларуси не согласились с запретом на использование государственной символики.

Однако белорусские спортивные функционеры не стали полностью отвергать появившуюся возможность выступления белорусов на международных соревнованиях.

“Ответственно заявляем, что при принятии тех или иных решений НОК Беларуси будет руководствоваться, в первую очередь, интересами самих спортсменов. В этой связи особое внимание будет уделено условиям участия белорусов в международных соревнованиях, которые будут предложены международными федерациями”, - побещали в НОК Беларуси.

Спортивные функционеры пообещали, что не допустят “пренебрежительного отношения” к белорусским спортсменам. И призвали федерации спорта “следовать олимпийским принципам, объединять, а не разъединять атлетов всего мира”.

Таким образом, реакцию белорусского Олимпийского комитета можно назвать вполне сдержанной. В отличие от высказываний стран Запада и России. Как ни странно, все 28 марта выказали недовольство.

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Напомним, что Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал 27 марта рекомендации, которыми должны руководствоваться отдельные федерации спорта при решении о допуске белорусских спортсменов к соревнованиям. Согласно им, многих не допустят.

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